Безумный трафик. Особенности дорожного движения в Турции

Есть туристы, которые в отпуск даже в очень далекие страны отправляются на автомобилях или же арендуют машину прямо на месте. А еще запоминают, фотографируют или снимают видео об особенностях дорожного движения в чужой стране! Первым в нашем выпуске историй на тему «Особенности дорожного движения» мы публикуем рассказ жительницы Барановичей Марины, которая вместе с мужем отдыхала в Турции. Девушка оценивала дорожное движение с точки зрения пешехода и пассажира, а вот сесть за руль так и не решилась. Как не угодить под машину, как решить конфликт прямо во время движения потока, и кто главный на дороге в Турции?

Если у вас есть свои истории, фото и видео, привезенные из путешествий, мы с удовольствием их опубликуем. Ждем ваших писем на почту auto@tutby.com .

Море белых авто и кондиционеры в общественном транспорте

Девушка вместе с мужем отдыхала в Турции впервые. Сразу бросилось в глаза обилие автомобилей белого цвета на Средиземноморском побережье. И это не старенькие машины, а новые VW Polo, BMW, Mercedes, но в белом цвете.

— Белые автобусы, белые легковушки, белые скутеры — это как у нас черный — самый популярный цвет авто. Мы с мужем даже шутили, что в Турции не распространены машины с кожаными салонами: при тридцатиградусной жаре салон нагревается за секунды. Но встречали и такие автомобили. Хотя, возможно, белый цвет немного спасает ситуацию, — рассуждает Марина.





Второй особенностью, запомнившейся путешественнице, стали кондиционеры в общественном транспорте.

— Вспомнились наши МАЗы, где в салоне не продохнуть летом и замерзаешь зимой. Причем водители включают кондиционеры не по чьей-то просьбе, а сразу как заводят машину — даже на стоянках и даже, если ждать приходилось по полчаса. С другой стороны, длительная поездка в транспорте с кондиционером — это приятно, а вот когда выходишь на улицу… сразу как в пекло.

Поразило то, что на улицах ездит много новых машин — WV Polo местной сборки, BMW, много Mercedes — модификаций, о которых в Беларуси даже не слышали, Renault… хотя встречаются и диковинные для нашей страны Tatra. Марина отмечает, что с климатом стране повезло: машины здесь, видимо, не гниют и не подвержены коррозии.

— На улицах нам встретился по виду очень старенький Opel. Марку мы рассмотреть не успел: турки ж гоняют, как ненормальные. Но такие машины у нас уже раритет, а тут ничего. Мы даже встретили старенькую «копейку»! Но, присмотревшись, выяснили, что это Fiat!



Первая мысль — да это же старая добрая «копейка». Лишь потом мы присмотрелись и поняли, что это Fiat. Кто у кого «подсмотрел» дизайн — неизвестно

Безбашенные велосипедисты — отдельная тема. Они ездят в Турции на дорогах общего пользования. При этом занимают такое же положение, как и автомобилисты. Ночью велосипедисты обозначают свое транспортное средство светящимися элементами, поэтому издалека кажется, что едет какой-то горящий всадник.

Три прыжка, ласточка и ты перешел дорогу

— На пляжный отдых мы поехали впервые — обычно это какие-то активности: рыбалка, пешие походы… Думали, весь отпуск будем лежать на пляже, загорать, купаться в море и просто расслабляться, но выяснилось, что нам с мужем куда интереснее гулять по окрестностям и искать себе приключения: знакомиться с другой страной, привычками, удивляться ценам на жилье по 400 евро за квадрат (речь идет о пригороде Аланьи), хамамам, бассейнам у каждого дома и прекрасным детским площадкам, — говорит Марина.



Детская площадка на несколько домов ограждена кирпичным забором

Отель от моря отделяла очень оживленная трасса, движение на которой замирало только ночью. Трассу можно было перейти либо по надземному мосту, либо по подземному переходу, либо последовать примеру местных жителей, которые не боялись перейти дорогу, не придерживаясь правил дорожного движения. Переходить дорогу где угодно у турков принято повсеместно, причем это касается и небольших пригородов, где движение не такое оживленное, и центра Аланьи.

— Ласточка, три прыжка — и ты перешел трассу. Но это мы, а вот местные жители, в том числе и дети, переходили дорогу очень спокойно, даже на красный сигнал светофора. То есть водителю нужно быть предельно внимательным, чтобы не только соблюдать ПДД, но и следить за пешеходами, которые так и норовят перейти дорогу, где им удобно. Думаю, от таких порядков белорусские гаишники точно упали бы в обморок.



Движение на трассе вдоль побережья замирает только поздно вечером и рано утром — ее можно перейти без труда

— Уже к концу нашего пребывания в стране мы и сами приноровились переходить оживленные улицы где придется. Из-за этого чуть не угодили под машину: сказалась рискованная привычка белорусских пешеходов — ступил на зебру, и чувствуешь себя в полной безопасности. Мол, водитель, он же всемогущий, остановится, никуда не денется. Очень отрезвляет, — говорит Марина.

Эмоциональные водители и отсутствие помехи справа





Местные водители — те еще лихачи на дорогах. Как они понимают друг друга, загадка. Тут посигналил, там поморгал фарами — и едешь. Турция относится к одной из самых аварийно-опасных стран. По официальным данным, в стране на 100 000 человек приходится порядка 8,9 случая аварий.

— Гид рассказывал, что за две аварии у них лишают прав навсегда, без права восстановления. Но подтверждения этому мы так и не нашли нигде в интернете. Хотя наказание нам показалось достаточно жестким и действенным.

Скоростные ограничения на турецких дорогах мало чем отличаются от белорусских: в населенных пунктах — 50 км/ч, вне населенных пунктов — 90 км/ч, на автостраде — 120 км/ч. Водитель и пассажиры во время движения должны быть пристегнуты ремнями безопасности, это касается и пассажиров сзади. Невыполнение этого правила — нарушение ПДД. Кстати, большинство водителей его соблюдают, чего не скажешь о пассажирах сзади — все как у нас. Дорожные знаки в общем-то похожи и понятны. Например, вместо знака «СТОП» написано по-турецки «DUR». Пешеходный переход обозначается так же, как и в Беларуси.





В то же время многие автомобилисты в пригороде довольно охотно откликаются на вежливость — в этом они схожи с белорусскими водителями. Показываешь на перекрестке водителю «проезжай», но тот любезно отвечает, мол, «пожалуйста, только после вас».

Девушек за рулем в Турции довольно много. Они часто передвигаются на скутерах или электросамокатах, но встречались и те, кто был за рулем авто.

— Понаблюдав за водителями, я поняла, что на необозначенных перекрестках водители подают звуковой сигнал. Кто первый подал, тот и едет, и не важно, на какой — главной или второстепенной — дороге ты находишься. Помеха справа — мне кажется, ее вообще не существует в этой стране. Любопытно, что в самом городе, где есть светофоры, водители все же придерживаются некоторых правил: на красный при нас никто не ехал.

Однако на оживленных перекрестках наш водитель переезжал так: включал аварийку, дожидался зеленого сигнала светофора и лишь потом ехал. Турецкие водители достаточно эмоциональны. За одну поездку наш водитель «выяснил» отношения с другими участниками дорожного движения несколько раз: покричали друг на друга на светофоре и разъехались.

Водители в Турции игнорируют разметку от слова «совсем»: один водитель может запросто занимать две полосы, пересечь двойную сплошную (правонарушение, за которое в Беларуси лишают прав на полгода) или начать обгонять по обочине. А если вам нужно перестроиться, следует светить фарами или сигналить: одна рука на «сигналке», вторая — на передаче.

Единственные автомобили, которые безоговорочно пропускают в стране, — это машины скорой помощи, пожарные и полицейские. Возможно, дело в том, что ездят они чаще всего только со включенной сиреной, и слышно их издалека.

— Не покидало ощущение, что ехать ты должен так, чтобы не мешать другим, не терять бдительности ни на секунду и не переставать крутить головой во все стороны. Если бы я села за руль, то доехала бы до первого перекрестка — и все, — смеется Марина.