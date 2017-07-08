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Белорусские баскетболистки победили румынок на молодежном чемпионате Европы

09.07.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победно стартовали на чемпионате Европы (дивизион В) в израильском Эйлате, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: ФИБА

В первом поединке предварительной группы «В» белоруски в упорнейшей борьбе выиграли у команды Румынии с разницей в два очка — 70:68 (15:12, 26:15, 18:26, 11:15).

Сегодня команда Ольги Подобед встретится со сверстницами из Хорватии, которые накануне переиграли израильтянок со счетом 65:51. Затем белорусские баскетболистки сыграют со сборными Ирландии (10 июля), Великобритании (12 июля) и Израиля (13 июля).

В предварительной группе «А» выступают молодежные команды Германии, Чехии, Словакии, Исландии, Украины и Греции.

После завершения группового турнира по две лучшие команды продолжат борьбу за 3 путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства. Финиширует турнир 16 июля.

 
 
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Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победно стартовали на чемпионате Европы (дивизион В) в израильском Эйлате.

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