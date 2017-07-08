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Два ДТП произошло в Минском районе из-за лосей

09.07.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Два ДТП произошло в Минском районе из-за лосей за минувшие сутки, сообщили в Госавтоинспекции Минской области. В последнее время участились автоаварии из-за лосей в темное время суток. Только в Минском районе на прошлой неделе практически ежедневно происходили подобные ДТП. Еще одно происшествие случилось в Могилевском районе.

В результате аварий животные погибали, а люди получали тяжелые травмы. 8 июля около 22.30 на 18-м км автодороги Р1 Минск-Дзержинск в Минском районе водитель автомобиля VW совершил наезд на неожиданно вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП 28-летняя пассажирка автомашины получила серьезные телесные повреждения и госпитализирована. Животное погибло. Проводится проверка.

В этот же вечер буквально через час на автодороге М2 Минск-Национальный аэропорт вблизи торгового предприятия «Виталюр» в Минском районе произошло еще одно ДТП с лосем — на него был совершен наезд. К счастью, в аварии люди не пострадали. Mazda получила значительные механические повреждения. Животное погибло.

 
Теги: Минск
 
 
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Два ДТП произошло в Минском районе из-за лосей за минувшие сутки, сообщили в Госавтоинспекции Минской области. В последнее время участились автоаварии из-за лосей...

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