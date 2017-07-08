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Месси станет первым футболистом, зарабатывающим миллион фунтов в неделю

09.07.2017 13:01 — Разное | Tut.by  
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Нападающий Лионель Месси будет получать более миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) в неделю по новому контракту с «Барселоной». Об этом сообщает The Sunday Times.


Фото: twitter.com/brfootball

По информации источника, зарплата аргентинца составит 54,8 миллиона фунтов (70,6 миллиона долларов) в год. За четыре года «Барселона» выплатит Месси около 220 миллионов фунтов (283,6 миллиона долларов) без учета бонусов.

При этом аргентинец станет первым футболистом в истории, чья зарплата превысит миллион фунтов в неделю.

5 июля Месси продлил контракт с «Барселоной». Новое соглашение действует до 2021 года. Предыдущий договор истекал летом 2018 года. Во время переговоров о новом контракте появлялась информация о желании аргентинского форварда покинуть каталонский клуб.

23 июня сообщалось, что государственный прокурор Испании согласился заменить Месси наказание. Вместо отбывания тюремного срока футболист заплатит штраф. Аргентинец и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму в 4,1 миллиона евро.

Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Нападающий пять раз выигрывал «Золотой мяч».

 
 
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Нападающий Лионель Месси будет получать более миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) в неделю по новому контракту с "Барселоной".

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