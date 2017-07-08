ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игрок "Аякса" рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча

09.07.2017 13:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник амстердамского «Аякса» Абделхак Нури рухнул на газон во время товарищеского матча с немецким «Вердером» (Бремен). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Видео: Sami Dz

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. 20-летний голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание. Выбежавшая на поле бригада медицинской помощи использовала дефибриллятор. После этого на поле приземлился вертолет, на котором Нури доставили в больницу.

Отмечается, что у спортсмена могла быть сердечная аритмия. В настоящее время его состояние стабилизировалось, он находится под присмотром врачей.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч за «Аякс» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 14 голевых передач.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник амстердамского "Аякса" Абделхак Нури рухнул на газон во время товарищеского матча с немецким "Вердером" (Бремен).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В глуши Полесья: на берегу Припяти построили современный дворец. Кому и зачем это нужно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика