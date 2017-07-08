Полузащитник амстердамского «Аякса» Абделхак Нури рухнул на газон во время товарищеского матча с немецким «Вердером» (Бремен). Об этом сообщает « Спорт-Экспресс ».

Видео: Sami Dz

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. 20-летний голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание. Выбежавшая на поле бригада медицинской помощи использовала дефибриллятор. После этого на поле приземлился вертолет, на котором Нури доставили в больницу.

Отмечается, что у спортсмена могла быть сердечная аритмия. В настоящее время его состояние стабилизировалось, он находится под присмотром врачей.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч за «Аякс» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 14 голевых передач.