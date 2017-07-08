На юго-западе Сирии начался режим прекращения огня

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Режим прекращения огня на юго-западе Сирии вступил в силу в полдень воскресенья и действует без провокаций и нарушений, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне с полудня 9 июля должен действовать режим прекращения огня.

Агентство сообщает, что явных нарушений режима не было зафиксировано. Командование сирийской армии никаких официальных заявлений в связи с режимом прекращения огня на юге страны не публиковало.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" и продолжалась 2,5 часа. Во время переговоров лидеры двух стран уделили Сирии большую часть времени.

Россия и США взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся. В этих районах обеспечат гуманитарный доступ. Безопасность будет контролировать военная полиция при координации с США и Иорданией.