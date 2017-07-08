ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На юго-западе Сирии начался режим прекращения огня

09.07.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Режим прекращения огня на юго-западе Сирии вступил в силу в полдень воскресенья и действует без провокаций и нарушений, передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что эксперты России, США и Иордании согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне с полудня 9 июля должен действовать режим прекращения огня.

Агентство сообщает, что явных нарушений режима не было зафиксировано. Командование сирийской армии никаких официальных заявлений в связи с режимом прекращения огня на юге страны не публиковало.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Гамбурге во время саммита "Большой двадцатки" и продолжалась 2,5 часа. Во время переговоров лидеры двух стран уделили Сирии большую часть времени.

Россия и США взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня с теми группировками, которые там находятся. В этих районах обеспечат гуманитарный доступ. Безопасность будет контролировать военная полиция при координации с США и Иорданией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О прекращении огня на юго-западе Сирии договорились президенты США и России во время переговоров в Гамбурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Игрок "Аякса" рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика