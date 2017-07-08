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Лучший тренер польской экстраклясы может возглавить брестское "Динамо"
40-летний польский специалист Мацей Бартошек может сменить Владимира Журавеля на посту главного тренера брестского «Динамо», сообщает pilkanozna.pl.
В минувшем сезоне Бартошек руководил кельцкой «Короной», с которой занял 5-е место в польской экстраклясе. Футболисты лиги признали специалиста лучшим тренером сезона, однако, новые хозяева «Короны» решили не продлевать с ним контракт.
По информации источника, на этой неделе «Динамо» должно завершить переговоры с Бартошеком.
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По информации источника, на этой неделе "Динамо" должно завершить переговоры с Бартошеком.
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