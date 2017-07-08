Лукашенко: сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый /

Фестиваль "Александрия собирает друзей", приуроченный к празднованию Купалья, проходит в Шкловском районе на малой родине президента Беларуси (в деревне Александрия) 8-9 июля. Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия праздника 8 июля, где, выступая перед земляками и гостями страны, обратился с призывом ко всем гражданам Беларуси возрождать свою малую родину.

"Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, кто как может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый. Я уверен: если состоятельный человек, родившись в маленькой деревушке и не забывший ее, сделает для нее хоть что-то в течение трех, может быть, пяти лет, наша страна будет прекрасна, она будет цветущей", — сказал президент.

Накануне Александр Лукашенко побывал в поселке Копысь Оршанского района, где ознакомился с благоустройством этого населенного пункта. За год, прошедший с последнего визита президента в этот район, там обустроили инженерно-транспортную инфраструктуру, создали новые социальные, торговые, туристические и спортивные объекты, а также провели модернизацию действующих предприятий. Лукашенко отметил в своем выступлении, что Копысь является сейчас примером того, какой должна быть Беларусь.

Президент подчеркнул, что общество должно спасти маленькие городки и неперспективные деревни. Их должно сделать удобными для жизни наших людей, наших детей, наших внуков.

Праздник "Александрия собирает друзей" проходит 8 и 9 июля в Шкловском районе. На традиционное празднование Ивана Купалы собираются ежегодно сотни человек. В этом году фестиваль у берегов Днепра проводится уже в седьмой раз.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко на открытии фестиваля "Александрия собирает друзей" слушайте на радио Sputnik Беларусь.