СК: причиной пожара в Мстиславском районе могла стать сигарета

На пожаре в Мстиславском районе погибла 22-летняя женщина /

В субботу 8 июля, около 15.00 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме в агрогородке Ходосы Мстиславского района. В ходе тушения пожара было обнаружено тело молодой женщины, как оказалось, хозяйки дома, 1995 года рождения. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.



© Фото: МЧС Беларуси Два гаража с машинами сгорели за сутки в Могилевской области

"По данному факту Мстиславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, в ходе которой будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, которые позволят установить точную причину возгорания и точную причину смерти", — сказала Соленюк.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За прошедшие сутки в Могилевской области зафиксировано 5 пожаров.

Комментарий официального представителя СК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.