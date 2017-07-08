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СК: причиной пожара в Мстиславском районе могла стать сигарета

09.07.2017 15:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу 8 июля, около 15.00 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме в агрогородке Ходосы Мстиславского района. В ходе тушения пожара было обнаружено тело молодой женщины, как оказалось, хозяйки дома, 1995 года рождения. Предварительной причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

СК: причиной пожара в Мстиславском районе могла стать сигарета
© Фото: МЧС Беларуси
Два гаража с машинами сгорели за сутки в Могилевской области

"По данному факту Мстиславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, в ходе которой будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, которые позволят установить точную причину возгорания и точную причину смерти", — сказала Соленюк.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За прошедшие сутки в Могилевской области зафиксировано 5 пожаров.

Комментарий официального представителя СК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Подробности пожара со смертельным исходом в Мстиславском районе на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный представитель Следственного комитета по...

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