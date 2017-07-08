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В Минске столкнулись Mercedes и Opel Astra. Пострадали четыре человека

09.07.2017 16:09 — Разное | Tut.by  
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9 июля на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского в Минске столкнулись Mercedes и Opel Astra. Оба водителя с переломами ребер доставлены в больницу скорой помощи, сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.


Фото: Минское городское управление МЧС

9 июля в 13.05 на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского столкнулись автомобили Mercedes и Opel Astra. Mercedes 1997 года выпуска с большой скоростью двигался по Шаранговича в направлении улицы Горецкого, выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra 1998 года выпуска, пишет БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алену Волчек.

В результате ДТП пострадали четыре человека — оба водителя и два пассажира Mercedes. Работники МЧС деблокировали из машины одного из пассажиров, который с тяжелыми сочетанными травмами был доставлен в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП).


Фото: Минское городское управление МЧС

Водель Mercedes 1991 года рождения в результате аварии получил черепно-мозговую травму, перелом ребер, ушиб левой ноги. Водитель Opel Astra, пенсионер 1958 года рождения, — легкую черепно-мозговую травму, перелом ребер и левой кисти, ушиб грудной клетки и открытую травму живота. Оба были доставлены в БСМП.

Как сообщила Алена Волчек, водитель Mercedes не имеет водительских прав.


Фото: Минское городское управление МЧС
 
Теги: Минск
 
 
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9 июля на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского в Минске столкнулись Mercedes и Opel Astra. Оба водителя с переломами ребер доставлены в больницу скорой помощи,...

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