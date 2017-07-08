В главного тренера краснодарской команды «Кубань» Александра Алексеенко прямо во время матча чемпионата России по регби с новокузнецким «Металлургом» ударила молния, сообщается на сайте клуба.



Александр Алексеенко. Фото: kuban-rc.com

Сильнейший ливень во время матча в Новокузнецке принес с собой и грозу. Разряды молнии несколько раз попадали в землю рядом с игровым полем, а одна из них ударила прямо в главного тренера краснодарской команды.

— Первый вопрос — все ли в порядке со здоровьем?

— Утюги не прилипают, ложки силой мысли не гну (смеется). Если серьезно, то, конечно, было не по себе. Я традиционно на матч выхожу в кепке, так вот когда после перерыва мы появились на поле, то разряд ударил меня по макушке, и молния прошла через меня в землю. В этот момент зубы клацнули, я даже сразу не понял, что произошло со мной, только испугался за ребят, которые были рядом, Сергей Краков аж присел рядом… Но, похоже, что здоровье крепкое, раз ничего не случилось, только на макушке черный след остался. Эпизод для некоторых на стадионе остался незамеченным, да и в протокол такое не вносят, но для меня это событие на всю жизнь останется в памяти, - рассказал наставник пресс-службе "Кубани".

Матч в Новокузнецке завершился победой «Кубани» — 38:12.