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Доживем до понедельника: грозы и туман идут в Беларусь
09.07.2017 17:24 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси ночью 10 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В утренние часы местами прогнозируется туман. Днем по северо-востоку также пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, а днем — 20-26 выше нуля, по юго-западу — до+28.
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Этой ночью в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, а на утро ожидается туман.
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