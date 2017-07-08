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Снимаю шляпу: Трамп тщетно пытался надеть на военнослужащего фуражку

09.07.2017 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп безуспешно пытался помочь военнослужащему, чью фуражку сносило ветром вращавшихся лопастей вертолета.

Случилось это вечером в субботу на авиабазе "Эндрюс", куда прибыл американский лидер из зарубежной поездки. Подходя к самолету Корпуса морской пехоты США, Трамп увидел, как у солдата, несшего почетный караул, ветром сдуло фуражку. Президент попытался помочь ему: поднял головной прибор и подошел надеть его на голову служащего, но тот снова улетел. Устав сражаться со стихией, американский лидер поднялся на борт ожидавшего его воздушного судна.

Происшествие сняли камеры местных телекомпаний, после чего ролик появился в соцсетях и набрал большое количество просмотров и комментариев — в основном положительных.

 
 
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Головной прибор солдата снова и снова сдувало ветром от вращавшихся лопастей вертолета.

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