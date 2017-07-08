МИНСК, 9 июл — Sputnik. Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла в Минске 5-9 июля. Беларусь впервые принимала столь значимое и масштабное международное мероприятие, оно стало самым крупным для республики политическим событием этого года.

Для участия в работе сессии в Минск прибыли около 700 гостей, в том числе 300 европейских делегатов. За пять дней на полях сессии было принято более полутора десятков резолюций по самой широкой проблематике. При этом некоторые документы содержали критику в адрес белорусских властей, другие резолюции вызвали критику со стороны основного стратегического партнера республики — России.

В обзоре Sputnik вспоминает о самых важных событиях сессии.



© Sputnik / Виктор Толочко Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ в Минске

День первый. Лукашенко о свободе СМИ, демократии и смертной казни

Открытие сессии прошло во Дворце Независимости в центре белорусской столицы — там обыкновенно проходят важные политические мероприятия с участием белорусского президента. Во Дворце Независимости несколько лет назад Лукашенко принимал и глав государств "нормандской четверки".

На открытии сессии ПА ОБСЕ белорусский президент говорил о том, что демократии и прав человека в Беларуси сегодня не меньше, чем в Европе. Он опроверг упреки европейских критиков в том, что в республике отсутствует свобода слова и СМИ и назвал это невозможным в век интернета.

Лукашенко также призвал возобновить Хельсинский процесс и много говорил о новых угрозах и вызовах безопасности в европейском регионе.

Пожалуй, самой значимой новостью этого дня стало известие о том, что ПА ОБСЕ отклонил от рассмотрения инициированную Литвой резолюцию по Беларуси , в которой отмечались факты нарушения прав человека в республике и содержалось требование прекратить строительство БелАЭС. Об этом в своем выступлении сообщил Лукашенко, назвав это "разумным шагом".

После официальной церемонии президент много и охотно общался с гостями и фотографировался с ними. После этого в сети появилось первое селфи блогера с президентом , позднее его подлинность подтвердила Sputnik пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт .



© Sputnik / Виктор Толочко Член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчунас

День второй. Комментарии Литвы, резолюция по Крыму и по психотропам

Основные мероприятия сессии, начиная с четверга, проходили в "Президент-отеле".

В этот день на пленарном заседании сессии парламентарии обсуждали основные проекты резолюций.

В этот день автор литовской резолюции член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы заявил, что Вильнюс продолжит поднимать тему БелАЭС на других международных площадках . По его словам, в Литве не слишком огорчены из-за того, что предложенная ею резолюция по белорусской атомной станции была отклонена.

Еще одной обсуждаемой темой четверга стало предварительное рассмотрение проекта резолюции по суверенитету и целостности Украины. Россия выступила против этой декларации, Беларусь же воздержалась от голосования.

После этого глава российской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы Госдумы РФ Петр Толстой заявил в интервью Sputnik, что Минск отказался поддержать Россию . Эта резолюция в итоге была принята сессией ПА ОБСЕ.

Комментируя позицию Минска, белорусский парламентарий Валерий Воронецкий заявил, что Минск не может позволить себе быть втянутым в споры России с ее соседями и намерен придерживаться здесь нейтралитета. Воронецкий также напомнил о том, что именно Беларусь выступила с инициативой о создании Минской площадки для переговоров об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

В четверг же состоялось презентационное мероприятие Беларуси, которая стала автором проекта резолюции по противодействию распространению новым психоактивным веществам .



© Sputnik / Виктор Толочко Во время "гендерного" обеда: Марианна Щеткина, Кристин Муттонен, Людмила Макарина-Кибак, Ирина Костевич

День третий. Принята резолюция по Крыму и гендерный обед

В пятницу, третий день работы сессии, парламентарии продолжили работу в комитетах: по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, наукам, технологиям и окружающей среде, а также комитетах по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Проекты резолюций комитетов уже были представлены авторами, а 7 июля продолжатся дебаты по проектам и рассмотрение дополнительных вопросов.

Среди вынесенных на обсуждение документов — резолюция Швеции "О Восточной Европе", в которой критикуется состояние демократических прав и свобод в постсоветских странах. Российские парламентарии уже назвали проект резолюции плохим и направленным на разобщение стран ОБСЕ.

Также продолжалось обсуждение резолюции "О суверенитете Украины" — российская делегация выступила против проекта, однако не нашла поддержку со стороны Беларуси. В итоге эта резолюция была принята.

Российские парламентарии раскритиковали документ, назвав все его пункты, не отвечающими действительности, и пообещали на следующей сессии представить резолюцию о ситуации с правами человека в Украине.

В этот же день председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина, другие депутаты-женщины и белорусские женщины-министры собрались на деловой обед , чтобы за бокалом белого французского "Шардонне" обсудить проблемы прав женщин.

Перед обедом Щеткина рассказала журналистам, что в Беларуси существует сегрегация женщин, особенно это видно на рынке труда, но государство пытается решить эти проблемы.



© Sputnik / Виктор Толочко Болеслав Пирштук

День четвертый. Резолюция о ситуации в Восточной Европе

В субботу, четвертый день работы сессии, на площадке ПА ОБСЕ продолжилось итоговое обсуждение резолюции "О положении в Восточной Европе", 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси. В частности, отмечалось в проекте документа, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.

Еще на этапе обсуждения белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук .

Он подчеркнул, что белорусская делегация считает проект резолюции неприемлемым.

Тем не менее, этот документ был принят.

МИД Беларуси выступил с критическим заявлением , в котором назвал резолюцию конфронтационной и подчеркнул, что такие документы не способствуют решению каких бы то ни было проблем в странах, но служат углублению кризиса недоверия между государствами.

В субботу Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял инициированный и подготовленный Россией проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов , а также о борьбе с использованием сети интернет для вербовки террористов.

В субботу на полях сессии ПА ОБСЕ продолжилось также обсуждение резолюции по смертной казни.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ в Минске

День пятый: подведение итогов и Минская декларация

В воскресенье, последний день работы сессии ПА ОБСЕ в Минске, парламентарии продолжили общие открытые дебаты, решали вопросы бюджета организации и приняли Минскую декларацию — итоговый документ сессии.

Самым обсуждаемым событием в СМИ в воскресенье, пожалуй, стало то, что в декларацию решили не включать резолюцию по правам и свободам граждан России и Беларуси. Судьбу документа решали голосованием, и, что занятно, голоса распределились поровну: "за" и "против" выступили по 43 участника. Председатель Парламентской ассамблеи Кристин Муттонен однако, решила обойтись без крайних мер.

Вместе с тем в текст декларации включили резолюцию, призывающую Россию отказаться от Крыма, исходившую от украинской делегации. По аналогии также было проведено голосование. "За" выступило абсолютное большинство — 91 участник. Представители российской делегации голосовали против.

В воскресенье состоялись выборы на руководящие посты ПА ОБСЕ. Председателем сессии ассамблеи в 2018 году снова будет Кристин Муттонен . Ее переизбрали. Также были избраны четыре вице-спикера. Ими стали шведка Маргарета Седерфельт, румын Виктор Пол Добре, итальянка Мариетта Тидей и американец Роджер Уикер.