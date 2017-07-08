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Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
09.07.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла в Минске 5-9 июля. Беларусь впервые принимала столь значимое и масштабное международное мероприятие, оно стало самым крупным для республики политическим событием этого года.
Для участия в работе сессии в Минск прибыли около 700 гостей, в том числе 300 европейских делегатов. За пять дней на полях сессии было принято более полутора десятков резолюций по самой широкой проблематике. При этом некоторые документы содержали критику в адрес белорусских властей, другие резолюции вызвали критику со стороны основного стратегического партнера республики — России.
В обзоре Sputnik вспоминает о самых важных событиях сессии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ в Минске
День первый. Лукашенко о свободе СМИ, демократии и смертной казни
Открытие сессии прошло во Дворце Независимости в центре белорусской столицы — там обыкновенно проходят важные политические мероприятия с участием белорусского президента. Во Дворце Независимости несколько лет назад Лукашенко принимал и глав государств "нормандской четверки".
На открытии сессии ПА ОБСЕ
Лукашенко также призвал возобновить Хельсинский процесс и много говорил о новых угрозах и вызовах безопасности в европейском регионе.
Пожалуй, самой значимой новостью этого дня стало известие о том, что
После официальной церемонии президент много и охотно общался с гостями и фотографировался с ними. После этого в сети появилось
© Sputnik / Виктор Толочко
Член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчунас
День второй. Комментарии Литвы, резолюция по Крыму и по психотропам
Основные мероприятия сессии, начиная с четверга, проходили в "Президент-отеле".
В этот день на пленарном заседании сессии парламентарии обсуждали основные проекты резолюций.
В этот день автор литовской резолюции член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы заявил, что
Еще одной обсуждаемой темой четверга стало предварительное рассмотрение проекта резолюции по суверенитету и целостности Украины. Россия выступила против этой декларации, Беларусь же воздержалась от голосования.
После этого глава российской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы Госдумы РФ
Комментируя позицию Минска, белорусский парламентарий Валерий Воронецкий заявил, что Минск не может позволить себе быть втянутым в споры России с ее соседями и намерен придерживаться здесь нейтралитета. Воронецкий также напомнил о том, что именно Беларусь выступила с инициативой о создании Минской площадки для переговоров об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
В четверг же состоялось презентационное мероприятие Беларуси, которая стала автором
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время "гендерного" обеда: Марианна Щеткина, Кристин Муттонен, Людмила Макарина-Кибак, Ирина Костевич
День третий. Принята резолюция по Крыму и гендерный обед
В пятницу, третий день работы сессии, парламентарии продолжили работу в комитетах: по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, наукам, технологиям и окружающей среде, а также комитетах по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Проекты резолюций комитетов уже были представлены авторами, а 7 июля продолжатся дебаты по проектам и рассмотрение дополнительных вопросов.
Среди вынесенных на обсуждение документов — резолюция Швеции "О Восточной Европе", в которой критикуется состояние демократических прав и свобод в постсоветских странах. Российские парламентарии уже назвали проект резолюции плохим и направленным на разобщение стран ОБСЕ.
Также продолжалось обсуждение резолюции "О суверенитете Украины" — российская делегация выступила против проекта, однако не нашла поддержку со стороны Беларуси. В итоге эта резолюция была принята.
Российские парламентарии раскритиковали документ, назвав все его пункты, не отвечающими действительности, и пообещали на следующей сессии представить резолюцию о ситуации с правами человека в Украине.
Перед обедом Щеткина рассказала журналистам, что в Беларуси существует сегрегация женщин, особенно это видно на рынке труда, но государство пытается решить эти проблемы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Болеслав Пирштук
День четвертый. Резолюция о ситуации в Восточной Европе
В субботу, четвертый день работы сессии, на площадке ПА ОБСЕ продолжилось итоговое обсуждение резолюции "О положении в Восточной Европе", 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси. В частности, отмечалось в проекте документа, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.
Еще на этапе обсуждения белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию,
Он подчеркнул, что белорусская делегация считает проект резолюции неприемлемым.
Тем не менее, этот документ был принят.
В субботу на полях сессии ПА ОБСЕ продолжилось также обсуждение резолюции по смертной казни.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сессия ПА ОБСЕ в Минске
День пятый: подведение итогов и Минская декларация
В воскресенье, последний день работы сессии ПА ОБСЕ в Минске, парламентарии продолжили общие открытые дебаты, решали вопросы бюджета организации и
Самым обсуждаемым событием в СМИ в воскресенье, пожалуй, стало то, что в декларацию решили не включать резолюцию по правам и свободам граждан России и Беларуси. Судьбу документа решали голосованием, и, что занятно, голоса распределились поровну: "за" и "против" выступили по 43 участника. Председатель Парламентской ассамблеи Кристин Муттонен однако, решила обойтись без крайних мер.
Вместе с тем в текст декларации включили резолюцию, призывающую Россию отказаться от Крыма, исходившую от украинской делегации. По аналогии также было проведено голосование. "За" выступило абсолютное большинство — 91 участник. Представители российской делегации голосовали против.
В воскресенье состоялись выборы на руководящие посты ПА ОБСЕ.
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