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Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин

09.07.2017 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла в Минске 5-9 июля. Беларусь впервые принимала столь значимое и масштабное международное мероприятие, оно стало самым крупным для республики политическим событием этого года.

Для участия в работе сессии в Минск прибыли около 700 гостей, в том числе 300 европейских делегатов. За пять дней на полях сессии было принято более полутора десятков резолюций по самой широкой проблематике. При этом некоторые документы содержали критику в адрес белорусских властей, другие резолюции вызвали критику со стороны основного стратегического партнера республики — России.

В обзоре Sputnik вспоминает о самых важных событиях сессии.

Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ в Минске

День первый. Лукашенко о свободе СМИ, демократии и смертной казни

Открытие сессии прошло во Дворце Независимости в центре белорусской столицы — там обыкновенно проходят важные политические мероприятия с участием белорусского президента. Во Дворце Независимости несколько лет назад Лукашенко принимал и глав государств "нормандской четверки".

На открытии сессии ПА ОБСЕ белорусский президент говорил о том, что демократии и прав человека в Беларуси сегодня не меньше, чем в Европе. Он опроверг упреки европейских критиков в том, что в республике отсутствует свобода слова и СМИ и назвал это невозможным в век интернета.

Лукашенко также призвал возобновить Хельсинский процесс и много говорил о новых угрозах и вызовах безопасности в европейском регионе.

Пожалуй, самой значимой новостью этого дня стало известие о том, что ПА ОБСЕ отклонил от рассмотрения инициированную Литвой резолюцию по Беларуси, в которой отмечались факты нарушения прав человека в республике и содержалось требование прекратить строительство БелАЭС. Об этом в своем выступлении сообщил Лукашенко, назвав это "разумным шагом".

После официальной церемонии президент много и охотно общался с гостями и фотографировался с ними. После этого в сети появилось первое селфи блогера с президентом, позднее его подлинность подтвердила Sputnik пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
© Sputnik / Виктор Толочко
Член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчунас

День второй. Комментарии Литвы, резолюция по Крыму и по психотропам

Основные мероприятия сессии, начиная с четверга, проходили в "Президент-отеле".

В этот день на пленарном заседании сессии парламентарии обсуждали основные проекты резолюций.

В этот день автор литовской резолюции член комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы заявил, что Вильнюс продолжит поднимать тему БелАЭС на других международных площадках. По его словам, в Литве не слишком огорчены из-за того, что предложенная ею резолюция по белорусской атомной станции была отклонена.

Еще одной обсуждаемой темой четверга стало предварительное рассмотрение проекта резолюции по суверенитету и целостности Украины. Россия выступила против этой декларации, Беларусь же воздержалась от голосования.

После этого глава российской делегации в ПА ОБСЕ, замглавы Госдумы РФ Петр Толстой заявил в интервью Sputnik, что Минск отказался поддержать Россию. Эта резолюция в итоге была принята сессией ПА ОБСЕ.

Комментируя позицию Минска, белорусский парламентарий Валерий Воронецкий заявил, что Минск не может позволить себе быть втянутым в споры России с ее соседями и намерен придерживаться здесь нейтралитета. Воронецкий также напомнил о том, что именно Беларусь выступила с инициативой о создании Минской площадки для переговоров об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

В четверг же состоялось презентационное мероприятие Беларуси, которая стала автором проекта резолюции по противодействию распространению новым психоактивным веществам.

Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время "гендерного" обеда: Марианна Щеткина, Кристин Муттонен, Людмила Макарина-Кибак, Ирина Костевич

День третий. Принята резолюция по Крыму и гендерный обед

В пятницу, третий день работы сессии, парламентарии продолжили работу в комитетах: по политическим вопросам и безопасности, экономическим вопросам, наукам, технологиям и окружающей среде, а также комитетах по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Проекты резолюций комитетов уже были представлены авторами, а 7 июля продолжатся дебаты по проектам и рассмотрение дополнительных вопросов.

Среди вынесенных на обсуждение документов — резолюция Швеции "О Восточной Европе", в которой критикуется состояние демократических прав и свобод в постсоветских странах. Российские парламентарии уже назвали проект резолюции плохим и направленным на разобщение стран ОБСЕ.

Также продолжалось обсуждение резолюции "О суверенитете Украины" — российская делегация выступила против проекта, однако не нашла поддержку со стороны Беларуси. В итоге эта резолюция была принята.

Российские парламентарии раскритиковали документ, назвав все его пункты, не отвечающими действительности, и пообещали на следующей сессии представить резолюцию о ситуации с правами человека в Украине.

В этот же день председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен, вице-спикер верхней палаты белорусского парламента Марианна Щеткина, другие депутаты-женщины и белорусские женщины-министры собрались на деловой обед, чтобы за бокалом белого французского "Шардонне" обсудить проблемы прав женщин.

Перед обедом Щеткина рассказала журналистам, что в Беларуси существует сегрегация женщин, особенно это видно на рынке труда, но государство пытается решить эти проблемы.

Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
© Sputnik / Виктор Толочко
Болеслав Пирштук

День четвертый. Резолюция о ситуации в Восточной Европе

В субботу, четвертый день работы сессии, на площадке ПА ОБСЕ продолжилось итоговое обсуждение резолюции "О положении в Восточной Европе", 11 из 23 пунктов которой содержат резкую критику ситуации в Беларуси. В частности, отмечалось в проекте документа, парламентские выборы в Беларуси в 2016 году и президентские выборы в 2015 году не были свободными и честными. Также в проекте резолюции выражается сожаление по поводу введения в республике "почти фактического запрета" на проведение пикетов, митингов и демонстраций представителями гражданского общества и оппозиции. Авторы проекта считают, что нарушения прав человека в республике носят системный и структурный характер. В документе осуждается отсутствие свободы СМИ в республике и отмечается, что в стране действуют законы, ограничивающие свободу эфирного вещания и интернета. В поправках к документу многие пункты предлагается исключить.

Еще на этапе обсуждения белорусская делегация считает неконструктивной и конфронтационной резолюцию, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук.

Он подчеркнул, что белорусская делегация считает проект резолюции неприемлемым.

Тем не менее, этот документ был принят.

МИД Беларуси выступил с критическим заявлением, в котором назвал резолюцию конфронтационной и подчеркнул, что такие документы не способствуют решению каких бы то ни было проблем в странах, но служат углублению кризиса недоверия между государствами.

В субботу Общий комитет ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принял инициированный и подготовленный Россией проект резолюции о необходимости усиления уголовной ответственности в отношении террористов, а также о борьбе с использованием сети интернет для вербовки террористов.

В субботу на полях сессии ПА ОБСЕ продолжилось также обсуждение резолюции по смертной казни.

Сессия ПА ОБСЕ: "скандальные" резолюции, экология и права женщин
© Sputnik / Виктор Толочко
Сессия ПА ОБСЕ в Минске

День пятый: подведение итогов и Минская декларация

В воскресенье, последний день работы сессии ПА ОБСЕ в Минске, парламентарии продолжили общие открытые дебаты, решали вопросы бюджета организации и приняли Минскую декларацию — итоговый документ сессии.

Самым обсуждаемым событием в СМИ в воскресенье, пожалуй, стало то, что в декларацию решили не включать резолюцию по правам и свободам граждан России и Беларуси. Судьбу документа решали голосованием, и, что занятно, голоса распределились поровну: "за" и "против" выступили по 43 участника. Председатель Парламентской ассамблеи Кристин Муттонен однако, решила обойтись без крайних мер.

Вместе с тем в текст декларации включили резолюцию, призывающую Россию отказаться от Крыма, исходившую от украинской делегации. По аналогии также было проведено голосование. "За" выступило абсолютное большинство — 91 участник. Представители российской делегации голосовали против.

В воскресенье состоялись выборы на руководящие посты ПА ОБСЕ. Председателем сессии ассамблеи в 2018 году снова будет Кристин Муттонен. Ее переизбрали. Также были избраны четыре вице-спикера. Ими стали шведка Маргарета Седерфельт, румын Виктор Пол Добре, итальянка Мариетта Тидей и американец Роджер Уикер.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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