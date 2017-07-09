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Роналду определился с клубом на новый сезон

09.07.2017 23:50 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду решил остаться в мадридском клубе на сезон-2016/17. Об этом сообщает испанская газета AS.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Отмечается, что 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству королевского клуба. «Реал» перестал искать замену Роналду.

16 июня сообщалось о желании футболиста покинуть «Реал», за который он выступает с 2009 года. Причиной называлось то, что мадридский клуб не оказывает форварду должную поддержку в деле о налоговых нарушениях.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.

В прошедшем сезоне Роналду стал с «Реалом» чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

 
 
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду решил остаться в мадридском клубе на сезон-2016/17.

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