Михалок vs. Мотолько: что это было?

Накануне под Минском прошел акустический концерт до недавних пор запрещенного в Беларуси Сергея Михалка. Во время выступления он «прошелся» по известному блоггеру Антону Мотолько, спровоцировав в социальных сетях и на форумах горячий спор.

Поводом для довольно длинной и весьма неоднозначной речи Михалка стала критика выпущенного на этой неделе авиакомпанией «Белавиа» видео. Сам Михалок не просто снялся в ролике, но и прочитал известный стих Максима Богдановича «Слуцкія ткачыхі». Социальные сети разделились на два лагеря: кто-то твердил, что певец испортил стилем прочтения и стих, и видео, другие настаивали, что видеоряд и декламирование вполне гармоничны. Как бы там ни было, Михалок на критику отреагировал своеобразно: во время вчерашнего выступления на хуторе Шабли, он «двинул» почти десятиминутную речь, в которой коснулся персоны блоггера и фотографа Антона Мотолько.

«Мотолько, я готов носить тебе дань, чтобы вызвать какое-то уважение, чтобы у тебя не вызывало диссонанса, что лучшие и самые крепкие музыканты нашей страны, пацаны из Brutto, пацаны из самого настоящего анархо-синдиката, которые живут в разных городах, но по свисту собираются в условленной точке и дают творческий бой», - заявил Михалок.

Соль инцидента в том, что сам блоггер никак рекламное видео «Белавиа» не комментировал, более того, по его словам, видео он даже не видел. Мотолько потребовал объяснений на своей странице в социальной сети.

Впоследствии Сергей Михалок все же принес свои извинения, хотя и не лично. Как написал на странице в социальной сети пресс-атташе Михалка Антон Азизбекян, певец перепутал Мотолько с ведущей Анной Бонд. Последняя, впрочем, также сразу опровергла информацию о том, что хоть как-то комментировала видео «Белавиа» с участием Михалка, чем только подлила масла в огонь разгоревшемуся на просторах белорусского Фейсбука скандалу.

В итоге многие комментаторы сошлись на том, что «хайп» могу иметь место как часть пиар-кампании «Белавиа».

Справка БДГ

Сергей Михалок - белорусский певец, поэт, лидер музыкальной панк-рок-группы «Brutto». Основатель и с 1989 года по 2014 год - лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой». До недавнего времени творчество Михалка было в Беларуси под запретом: его песни и клипы нельзя было увидеть и услышать в эфире, а самому исполнителю был фактически запрещен въезд в Беларусь, была информация о заведенном на него уголовном деле. Фанаты ездили на концернты группы в Украину и Польшу.

Однако уже в этом году Brutto дали ряд концертов по Беларуси, завершив тур 8 марта 2017 года аншлагом в Минск-арене. Артист проживает в Киеве, его супруга, актриса Светлана Зеленковская, недавно объявила, что уходит из минского Купаловского театра, где играла до недавнего времени, чтобы делать карьеру в Украине.