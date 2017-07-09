Политолог о декларации ПА ОБСЕ в Минске: это наш дипломатический успех /

В Минске завершила свою работу 26-я летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). 9 июля делегаты приняли общую итоговую декларацию и резолюции, одобренные ранее на заседаниях общих комитетов. Минская декларация состоит из 158 пунктов. Фактически это перечень всех принятых на сессии резолюций. Несмотря на то, что некоторые из них были достаточно жестко восприняты официальным Минском, обстановка на международном дипломатическом форуме была очень конструктивной. Об этом рассказал политолог Александр Шпаковский.



© Sputnik / Виктор Толочко Татьяна Короткевич о сессии ПА ОБСЕ в Минске и ценности диалога

"Несмотря на имеющиеся противоречия между отдельными государствами-участниками ОБСЕ, несмотря на сложный негативный фон данной сессии — я имею ввиду и встречу большой 20-ки, и обострение в Нагорном Карабахе, и российско-украинские противоречия — очередная встреча Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске прошла в атмосфере дипломатического праздника", — рассказал Шпаковский.

На саммит в Минск прибыло более 600 гостей и делегатов более чем из 60 стран. Александр Шпаковский поделился, что многие из них впервые открыли для себя нашу страну. По свидетельству политолога, практически у всех, с кем ему приходилось общаться, остались только положительные эмоции и впечатления от Минска, от уровня сервиса, от работы дипломатических структур, уровня обеспечения безопасности, от людей.

Вызывала вопросы предложенная Швецией резолюция "О положении в Восточной Европе", одобренная комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ 8 июля и содержащая критику Азербайджана, Беларуси и России. Но в последний момент, по итогам голосования, она в окончательный текст декларации не вошла.

"Всё-таки тон в ОБСЕ задают западные государства. На нынешнем этапе Запад находится на стадии "разморозки" своих отношений с Беларусью. Они называют эту тактику "постепенным вовлечением", и желания совсем уж конфронтировать ни у кого совершенно нет. Европа не настроена сейчас на углубление противоречий с Беларусью. Видимо, необходимо было отметить те или иные негативные явления, которые, по их мнению, имеют место в нашей стране, но одновременно серьезной критике Беларусь подвергнута не была, и переговорный процесс продолжится", — заметил Шпаковский.

По мнению политолога, такая дипломатическая игра отвечает интересам нашей страны. Беларусь не заинтересована в конфронтации с Евросоюзом, в продолжении политики изоляции, которую мы наблюдаем в течение 20 лет. Но и Беларуси здесь важно не заиграться. Во всяком случае, для нашей страны принятие итоговой декларации ПА ОБСЕ является дипломатическим успехом. В этом заслуга официального Минска, проведшего огромную работу, в том числе и в региональных комитетах. Само собой, влияние оказал и общеполитический фон, когда Минск позиционирует себя с 2014 года, как международная переговорная политическая площадка.

Комментарий Александра Шпаковского, о завершившейся 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, слушайте на Sputnik Беларусь.