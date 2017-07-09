ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Есть вопросы по стилю и моде? Присылай их нам!

10.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Если вам тяжело разобраться в мире моды, если вы не знаете, что подходит именно вам, если багаж вопросов все растет и растет, то новый видеопроект LADY и стильного блога ИзнанкаStyle создан для вас.


Что это за проект?

Это проект, где стилист Дарья Судьева и телеведущая Юля Юрченко под чутким руководством редактора проекта Елены Плешевич, руководительницы PinkNapalm Studio, примеряют одежду, обсуждают, рассказывают, снимают, комплектуют, дополняют, снова примеряют — все для того, чтобы у вас были краткие и четкие видеоинструкции по имиджу и стилю. Каждый раз девушки придумывают простые и понятные образы для совершенно разных ситуаций. Всем этим можно без зазрения совести пользоваться в вашей повседневной жизни.


Мы ждем ваших вопросов

Как одеться, если я низкого роста? Как подобрать летние вещи, если я ношу одежду большого размера? Как собрать гардероб для офиса? Мы хотим, чтобы наши видео были полезны нашим любимым читательницам и читателям. Присылайте свои вопросы на e-mail: videosovetylady@gmail.com до 16 июля. Мы выберем самые интересные истории и вместе с вами отправимся в шоу-румы к белорусским дизайнерам, чтобы ответить на них.

Если благодаря нашим видео вам станет немного легче ориентироваться в нестабильном и непостоянном мире одежды и аксессуаров, мы будем считать это плюсиком в нашу стильную карму.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советы по моде и стилю в видеоформате

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Та самая девушка-тракторист с парада: "На МТЗ есть коллеги-мужчины, которые меня ненавидят"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика