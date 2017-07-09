Есть вопросы по стилю и моде? Присылай их нам!

Если вам тяжело разобраться в мире моды, если вы не знаете, что подходит именно вам, если багаж вопросов все растет и растет, то новый видеопроект LADY и стильного блога ИзнанкаStyle создан для вас.





Что это за проект?

Это проект, где стилист Дарья Судьева и телеведущая Юля Юрченко под чутким руководством редактора проекта Елены Плешевич, руководительницы PinkNapalm Studio, примеряют одежду, обсуждают, рассказывают, снимают, комплектуют, дополняют, снова примеряют — все для того, чтобы у вас были краткие и четкие видеоинструкции по имиджу и стилю. Каждый раз девушки придумывают простые и понятные образы для совершенно разных ситуаций. Всем этим можно без зазрения совести пользоваться в вашей повседневной жизни.





Мы ждем ваших вопросов

Как одеться, если я низкого роста? Как подобрать летние вещи, если я ношу одежду большого размера? Как собрать гардероб для офиса? Мы хотим, чтобы наши видео были полезны нашим любимым читательницам и читателям. Присылайте свои вопросы на e-mail: videosovetylady@gmail.com до 16 июля. Мы выберем самые интересные истории и вместе с вами отправимся в шоу-румы к белорусским дизайнерам, чтобы ответить на них.

Если благодаря нашим видео вам станет немного легче ориентироваться в нестабильном и непостоянном мире одежды и аксессуаров, мы будем считать это плюсиком в нашу стильную карму.



