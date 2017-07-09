Недавно мы « вскрывали » старый каркасный дом в Норвегии. Сегодня нам предоставилась возможность заглянуть внутрь белорусского нового каркасно-брусового дома. Его владелец говорит, что за 40 тысяч долларов он получил «строение», которое принять в эксплуатацию в здравом рассудке он не может. Согласно строительной экспертизе, устранение дефектов будет стоить более трети стоимости дома. Где же так можно было «накосячить»?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На первый взгляд, этот двухэтажный дом из бруса в новой части деревни Зазерки (30 км от Минска) не вызывает нареканий: стены покрашены, на крыше стандартная металлочерепица, по периметру устроена отмостка из плитки.



В местах вскрытия пола толщина утеплителя меньше заявленной:100 мм на первом этаже вместо 150 мм. Вместо пароизоляции — бумага (из результатов экспертизы). Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Но проблемы выявляются еще на входе в дом: его владелец Сергей долго не может открыть замок, говорит, что перекосило входную дверь:

— Это уже вторая дверь, первую заменили. На нее и на стену над ней постоянно попадает вода. И это при том, что над крыльцом есть козырек.

Заходим в дом. За порогом — дырка в дощаном полу. Сергей говорит, что пол вскрывал строительный эксперт, он проверял, как сделана теплоизоляция.























— Когда стало понятно, что дефектов по построенному дому очень много, а их устранением компания занимается без энтузиазма и некачественно, мы заказали строительную экспертизу, чтобы с ее результатами идти в суд.

Строила этот дом известная в Беларуси и России фирма — ООО «Компания Зодчий». Сергею понравился их проект «Любава», который он заказал в максимальной комплектации «Элит». Первый этаж — из клееного бруса 180×100мм. Второй — каркасный со слоем утепления в 150 мм. Кроме этого, в спецификации к договору указывались и другие опции, которых эксперт не обнаружил.



Из экспертизы

Дом заказывался под ключ — с окнами и дверями, электрикой, сантехникой, отоплением. Все это по договору должно было стоить около 48 тысяч долларов. Сергей еще не выплатил всей суммы, так как считает, что дом не готов. Кстати, согласно договору, началом строительства дома можно считать май 2016 года.





— Отдать ключи от него компания должна была уже в июне, однако что-то у «Зодчего» пошло не так, на стройплощадке сменилось несколько бригад строителей, — говорит Сергей. — Это отразилось на качестве сборки и сроках строительства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Систему отопления собрали, но работает ли она, неизвестно, ее не проверяли. А вот к кому у владельца дома нет претензий, так это к бригаде электриков: все работает.









Верхняя часть брусовых стен первого этажа «не села» — между бревнами щели. Видно, что строители пытались их замазать желтой шпатлевкой, но это не помогло, она уже потрескалась.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В тамбуре, вопреки проекту, появилась арка. Если ее разобрать, то под ней открывается большая щель.





— Мне сказали, что так на заводе было вырезано, — продолжает экскурсию Сергей. — На стенах видны потеки. Вода затекает через окна, в щель между каркасной и брусовой частью, крышу.





В этом месте был «перелом» — строители его «склеили». В одном месте в интерьер вышел металлический нагель — его обрезали и зашпаклевали.









Брус — заводского изготовления, но состыковать его без проблем не удалось — теперь на месте стыков заметны следы наждачки и шпатлевки. Желтую замазку строители вообще считали панацеей при решении косметических дефектов — она везде на стенах, лестнице, стыках пола, потолка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Теперь, если бы я решил оставить вид натурального дерева в интерьере, то мне пришлось бы мириться с такими стенами. Получается, что мне строители навязывают вид отделки. А вариантов не много — только покраска.





Это люк в санузле для ревизии скрытых коммуникаций — нет даже петель для открывания.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Пол должен быть чистым, из доски хорошего качества. Однако по факту строители его затоптали. Могли бы и застлать какой-то бумагой, но, как говорит Сергей, у них была «железная» аргументация: «Вы же все равно ламинат положите».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проходы под коммуникации выглядят так, как будто их прогрызли мыши.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Межкомнатные двери просели, открываются не все из них. С соблюдением горизонтальности полов в этом доме тоже проблема — в комнатах второго этажа они имеют уклон к центру дома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В одной из комнат на втором этаже строители сделали волнообразную стену, снизу — один угол больше, сверху меньше.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Наличники на стенах в некоторых местах коротковаты — строители понадеялись, что брус даст усадку?









Лестница на второй этаж отошла от стены — щель строители попытались скрыть плинтусом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

С окнами в доме отдельная история. В одной из комнат почему-то стоит окно с однокамерным стеклопакетом, хотя везде должны стоять двухкамерные. В спальне, где планировалось только одно окно — стоит два.













Но это только полбеды. Установленные окна протекают и продуваются. Там, где эксперт снимал наличники, можно увидеть причины этих проблем. Например, вместо обсадных коробок в специальные вырезы бруса в оконных проемах первого этажа забиты бруски с прибитой к ним доской, полость за ней заполнена паклей. Под подоконниками — сквозные щели, в этом доме никогда не запотеют окна с такой «вентиляцией».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К сквознякам внутри дома добавляется и звуковое сопровождение — внешние металлические подоконники закреплены неправильно и при малейшем ветре бренчат.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Посмотрите на углы эркера — мне сказали, что это нормально. Взяли и монтажной пеной утеплили стык. И уже после того, как сложили стены.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сергей говорит, летом на втором этаже очень жарко, а зимой вагонка покрывалась инеем. Когда эксперт вскрыл стену, то выяснилось, что в конструкции не хватает еще плиты ОСБ. Зато она есть в договоре. Про нее забыли?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эксперт вскрыл пол и на втором этаже. Здесь выявлена строительная хитрость: визуально утеплитель там есть, но мало: вместо заявленных 100 мм здесь есть только 80 мм. Если заглянуть под него, то обнаруживаем второе дно. Для показательного нароста под тонким слоем утеплителя лежит доска, которая и создает объем.





Ограждение лестницы очень шаткое — опираться на него владелец никому не советует.





Снаружи также проявились дефекты.





Наличники, скрывающие стыки и углы стен, оторвались: сруб почему-то не садится, а «растет».





Водосточная система имеет свои дефекты. Эксперт также установил, что крыша была сделана некачественно, что и является причиной протеканий.





Так оформлен стык брусовой и каркасной частей дома. Сергей подозревает, что это неправильное конструктивное решение, и из-за него вода затекает внутрь дома.





— К моменту принятия дома был составлен акт о существенных дефектах в присутствии руководства «Зодчего». Мне говорили, что дефекты они будут устранять в процессе эксплуатации дома. Но как его можно вводить в эксплуатацию? Тем более, что я вижу, как мастера «Зодчего» умеют устранять дефекты — примерно так же, как и строить. Например, пытались регулировались двери, да толку мало. Понятно ведь, что при неровных стенах и полах это практически невозможно, — гвоорит Сергей. — Я платил за новый дом, и на него хочу документы, где было бы написано, как и из чего он построен. Сейчас ни на один из материалов, примененных в этом доме, они не могут дать документов, карту сборки.

В ближайшее время Сергей намерен обратиться в суд. Его позиция — жить в таком доме невозможно, устранять дефекты экономически нецелесообразно.

Светлана Каширина, директор ООО «Компания Зодчий»: «Мы никогда не отказывались от устранения дефектов»

Мы признаем, что дефекты по этому дому есть, мы никогда этого не отрицали. Наша же комиссия их и выявила, все это отражено в соответствующем акте, подписанном нашими специалистами и заказчиком. Все они подлежали устранению, и это было согласовано с владельцем дома.

Однако, после того как дефектовка была произведена, начались затяжные судебные процессы. В частности, один иск господина Дриневского против нас уже был рассмотрен: суд не увидел оснований для разбирательства. Есть соответствующее судебное определение: компания устраняет дефекты, заказчик платит остаток долга.





Мы со своей стороны пытались согласовать с заказчиком устранение дефектов. Тем не менее, он инициировал проведение независимой экспертизы, с результатами который мы до сих пор не ознакомлены. Мы уверены, что неустранимых проблем эксперт не нашел, таких в доме нет. Все дефекты, которые отражены в статье, возможно устранить в кратчайшие сроки. После письменного заявления заказчика мы готовы выехать к нему и в течении одной недели все выявленные недостатки устранить.

В ходе экспертизы наши специалисты неоднократно заостряли внимание эксперта на том, что дом после сдачи в августе 2016 года, за исключением окраски наружных стен, никак не был защищен с эксплуатационной стороны. То есть он не отапливался, не производились внутренние работы. А это важно! Дело в том, что пока идут суды, между нами и заказчиком происходят разные прения, дом разрушается. Если его не начать эксплуатировать, то к выявленным дефектам добавятся новые. Например, мы выявили дефект кровли, влага с нее попадает на стены, дерево в таких условиях разрушается. Понятно, что если течь не устранить, то ситуация будет только усугубляться. А заказчик не даёт устранить дефект.

Повторю, мы с результатами экспертизы не ознакомлены, но, предварительно беседуя с другими экспертами, приходим к выводу, что выявляемые дефекты часто являются следствием не только нарушений в строительстве, но и в эксплуатации. Как заказчик относится к своему дому — это очень важно. То есть, если у него во главе угла дом, то он будет устранять дефекты и жить в нем. Если же важнее финансовые моменты, например не рассчитываться с нашей компанией, то заказчику абсолютно все равно, что случится с домом через полгода. С нашей стороны — мы готовы идти на контакт и готовы устранить все дефекты в кратчайшие сроки, но, видимо, цель заказчика не оплачивать оставшуюся сумму, а не заинтересованность в получении качественного дома и соответственно, не зачем оказывать в этом содействие.

Если бы Дриневский дал нам возможность устранить эти дефекты, то все было бы давно уже сделано. Мы и теперь пытаемся с ними связаться, донести до него, что мы готовы все сделать. Но он упорно не отвечают на наши звонки. Вероятно, причина такого поведения в том, что после устранения всех дефектов ему придется оплачивать оставшуюся сумму денег за построенный дом — около $ 10 тысяч. Но ему выгодно не платить. Мы ему давали скидку, но он просто не хочет платить. Он таким образом шантажирует нас, чтобы не отдавать нашей компании остаток долга. Мы не исключаем, что в данном случае мы столкнулись с потребительским экстремизмом.

Мы ожидаем, что нас ожидает очередной иск. Но мы также защищены законодательно и имеем право направить встречный иск, с претензией по финансовой составляющей договора. На сегодняшний день просрочка договора составляет более полугода. И сумма к взысканию может быть гораздо выше той, что указана в договоре, но пока не делаем этого и готовы идти мирным путем.

Нельзя судить по одному объекту о компании, которая строит более двух сотен объектов в год. Единичные случаи не отражают полной картины: мы можем опросить большинство наших заказчиков, которые дадут положительные отзывы, а так же совершают повторные заказы в нашей компании или рекомендуют нас другим людям.

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