Из Лондона в Улан-Батор на Жигулях. Два белоруса примут участие в Монгольском Ралли

Монгольское Ралли — это безумный автопробег на выживание, цель которого добраться на малолитражках из Лондона в Улан-Батор с максимальным количеством приключений. Гонка существует с 2004 года и уже приобрела в Европе культовый статус. В этом году в ралли впервые участвует команда из Беларуси — путешественники Роман Свечников и Борис Николайчик. Ребята собираются проехать 20 000 километров и добраться до финиша на Жигулях девятой модели.

Ребята не первый раз испытывают себя на прочность. Рома Свечников в 20 лет бросил учебу в университете, взял с собой рюкзак, 200 долларов и отправился в кругосветное путешествие. За 2,5 года он автостопом обогнул планету и благополучно вернулся в Минск. Результатом поездки стала книга «Рома едет. Вокруг света без гроша в кармане». Позапрошлым летом ребята поставили на отечественные велосипеды «Аист» китайские бензиновые моторы и за 47 дней на этом весьма ненадежном транспорте объехали вокруг Беларуси. В дороге они снимали документальный сериал о родине и своих приключениях. Следующий вызов — это эпический автопробег длиной в 20 000 километров.





«Впервые о Монгольском Ралли я услышал от своего друга из Швеции, — рассказывает Рома. — Он просто грезил этой гонкой, рассказывал мне, как это круто на два месяца уйти в отрыв по бездорожью, и какие безумства творят участники автопробега. Гонка специфическая, у нее есть два остновных правила: первое — никаких внедорожников — только малолитражки объем до 1200 кубиков и второе — забудь про всякую помощь от организаторов, все неприятности, поломки и проблемы будут твоим личным грузом, пока ты не сдашься или не доберешься до финиша. Мне это все пришлось по душе, я понял, что мы с Борисом не можем пропустить такое веселье».





Гонка стартует 15 июля под Лондоном. За 60 дней произвольным маршрутом команды должны добраться до столицы Монголии. Использовать навигаторы нельзя, в гонке каждый предоставлен сам себе. Бездорожье, разлившиеся реки, горные перевалы, изматывающая жара, безлюдные просторы — причин сойти с дистанции достаточно. В прошлом году из 300 экипажей, стартовавших в Британии до Монголии добралась лишь половина.





«С самого начала своим гоночным автомобилем мы видели Жигули, поскольку не ищем простых путей, — смеются ребята. — Во-первых, нам хотелось внести некоторый восточно-европейский колорит в автопарк гонки. Во-вторых, это будет честно, мы родились здесь и советский автопром остался нам в наследство. Стало быть за ошибки предков мы и будем расплачиваться в дороге. Мы отлично понимаем, что 60 дней за баранкой Жигулей — не самый комфортный способ добраться из точки, А в точку Б, но нам действительно интересно, выдержит ли эта машина испытание такого масштаба. Да и в конце концов, поломаться в дороге — это тоже приключение, за приключениями мы туда и едем».





Машину ребята выбирали тщательно. Было отсмотрено около двадцати Жигулей разных моделей. В конце концов, выбор пал на ВАЗ 2109.

«В основном, советские машины, которые нам предлагали купить, в ужасном состоянии, — вспоминает Борис. — Одна салатовая двоечка чуть не развалилась, когда хозяин выгонял ее из гаража. Мы же искали автомобиль с хорошим кузовом и минимумом вопросов к тому, что под капотом. В итоге нашли нашу девятку 1995 года из экспортной серии. Завелась с полоборота, на кузове — ни жучка. Всю жизнь она прожила в гараже, и только в солнечные летние дни дедушка выезжал на ней на дачу. Мы сразу поняли — это то что надо!»

Белорусскому экипажу на Жигулях придется добраться своим ходом до столицы Британии, и только потом проехать весь маршрут гонки. Из Лондона ребята двинутся в Прагу, где пройдет официальная стартовая вечеринка, затем вниз по Балканам (Сербия, Черногория, Албания, Македония) в Турцию. заедут на Кавказ, обогнут Каспий и двинутся по Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан). Последний участок маршрута пройдет через Монголию. В этой стране практически нет асфальтированных дорог. Здесь ребята планируют двинуться по южному пути через пустыню Гоби. Общий километраж из Минска до Улан-Батора составит около 20 000 километров.





«Это серьезное расстояние, половина длины экватора, — улыбается Рома. — Поэтому, сейчас мы не вылезаем из гаражей, готовим автомобиль в дорогу. Заменили корзину сцепления, поменяли масла и фильтры, отрегулировали карбюратор, приподняли заднюю часть машины, установили защиту картера, ну и конечно же заменили кассетную магнитолу более современной, настроение в дороге — самое важное. Словом, у нашей машины начинается вторая жизнь».

Команда из Беларуси будет называться «Опасные Ребята», совсем скоро она выезжает из Минска, чтобы успеть добраться до Лондона к началу старта. За приключениями ребят можно будет следить онлайн в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и YouTube.