«У меня растут года, будет и семнадцать. Кем работать мне тогда, чем заниматься?» Стихи советского поэта известны всем. Родились эти строки давно, но актуальности своей они не утратили, ведь каждый из нас рано или поздно задумывается о том, чем будет заниматься в жизни, какую выберет профессию.

В раннем детстве ребёнок играет в куколки-машинки, старательно изображает докторов, продавцов, милиционеров и водителей, на радость родителям. В каждом движении своего чада любящие родственники замечают «склонность» к определенному виду деятельности, а возможно, и будущую гениальность. И неважно, что через пару-тройку месяцев интерес к определённой профессии у малыша может бесследно исчезнуть. Родители не хотят признавать, что ведущей деятельностью ребенка является игра, которая часто носит подражательный характер.

Придя в школу, дитё начинает осознавать, что каждый человек должен выбрать для себя профессию и ежедневно ходить на работу, обеспечивая себе возможность к существованию. Только тогда ребёнок ещё не задумывается о том, что в слове «работа» скрылось такое маленькое, но очень ёмкое определение «раб», смысл которого человек начинает осознавать значительно позже. Школьник усиленно трудится, постигая азы многочисленных наук. Целью всего школьного образования становится получение знаний для дальнейшего обретения профессии и получения работы. Не последнюю роль в профессиональном определении играют родители, которые помогают ребёнку выбрать учреждение для получения образования. Хорошо, если помощь родителей окажется верной и наследник получит профессию, которая в дальнейшем приведет его на любимую работу. Но так бывает не всегда…

Получив образование, человек наконец начинает работать. С трепетом ожидая своего первого рабочего дня, каждый строит в своей голове грандиозные планы и видит себя профессионалом, стремительно шагающим по карьерной лестнице. Проходит первый рабочий день, неделя, месяц… Многие, проработав совсем незначительный промежуток времени, приходят к состоянию, когда в выходные сил им хватает заниматься лишь недвижимостью: лежать на диване и не двигаться.

Странно, ведь столько лет человек шел к своей заветной цели, а достигнув её, вдруг обессилел и понял, что работа почему-то не становится любимой, а, наоборот, отнимает жизненные силы. «Нет, это все показалось, нужно просто отдохнуть и двигаться дальше, к новым достижениям, ведь выбранная профессия даёт возможности развития, личностного роста, самосовершенствования», — думает большинство людей, продолжая выполнять свои профессиональные обязанности.

Работаем дальше. Ещё более старательно и интенсивно, не жалея личного времени, не щадя собственного здоровья и не слушая разговоров о том, что не каждая работа приносит радость и удовлетворение. Как-то вдруг начинаем осознавать, что чем больше мы спим и едим — тем больше нам этого хочется, а вот чем больше мы работаем… — здесь, увы, какая-то неувязочка.

Годами работая, пытаясь свыкнуться с мыслью о том, что на работе не может быть интересно, многие из нас по утрам яростно завидуют своему сладко спящему коту. Однако мы все ещё не готовы признать, что что-то идет не так, ведь почему-то утром невозможно себя заставить выйти из дома с хорошим настроением и с улыбкой начать свой рабочий день. Мы упорно продолжаем сами себе доказывать, что все идет хорошо, а работа не обязана нас радовать… В голову впервые начинают закрадываться робкие мысли о смене выбранного пути, но мы упорно продолжаем трудиться, думая, что наш ударный труд будет щедро вознагражден.

Перейдя с годами в статус опытного работника, человек начинает задумываться о том, что выбранная профессия должна стать способом материального обеспечения себя и своей семьи. Хорошо, если работа позволяет получить достойное вознаграждение за свой труд, а если, находясь на работе, человек думает о том, где бы заработать денег? Эта ситуация наводит на мысли о правильности выбранной профессии, о необходимости получения второго или третьего образования, о вариантах смены работы. Знакомое ощущение? Иногда бывает так, что варианты смены работы находятся, и человек «находит себя» в новом виде деятельности. Но это, увы, единичные случаи. Подавляющее большинство людей продолжает упорно трудиться, думая, что станет от этого более обеспеченным и счастливым. И тут в памяти всплывают прочитанные где-то в социальных сетях строки о том, что не важно, какая у тебя зарплата, а важно, как ты умудряешься на нее прожить. Ага, как бы не так! Ведь в контрактах и трудовых договорах черным по белому написано о том, что уровень заработной платы должен обеспечивать достойное существование работника. И мы работаем, думая, что когда-нибудь сможем достойно существовать. Правда, частенько, особенно перед сезоном отпусков, некоторые из нас почему-то яростно доказывают, что любят свою работу так, что даже на море не хотят. «Вот вытрем слёзы, — говорят они, — и снова пойдем работать».

Грустная картина, встречающаяся повсеместно. Для чего терпеть нелюбимую работу? Аргументов масса, но все они неубедительны, ведь человек в первую очередь должен быть счастлив, а заниматься деятельностью, только потому, «что надо где-то работать», — это по меньшей мере глупо. Но мы ведь верим, что добросовестный труд обязательно принесёт свои плоды! И не хотим замечать, как бесследно утекает самое ценное в жизни каждого человека — время. Мы свято верим, что смена работы — это некий страх, который грозит нам крахом. Мы не хотим признаться себе в том, что для достижения желаемого результата надо всего лишь… что-то сделать. Да-да, выйти из своей зоны комфорта, начать мыслить по-новому и не быть трусливыми. А мы сидим, думая, что лучше хлебушек с водой, чем неопределенность. На этом жизненном этапе важно понимать, что из числа активных и умных людей побеждают активные, а из активных — самые умные. Нужно каким-то образом суметь объединить ум и активность и в нужный момент благодаря своей активности «включить» ум и начать действовать себе во благо. Но для таких действий нужно обладать решительностью, которая, увы, не у всех имеется.

Скорее всего, к тому времени, когда мы начинаем осознавать, что наша работа никогда не станет любимой, у нас уже есть семья и ребёнок, нами обретен определённый социальный статус. И возраст уже, по профессиональным меркам, вышел из определения «молодой специалист». У нас имеется опыт профессиональной деятельности и приличный трудовой стаж, но напрочь отсутствует удовлетворенность от результатов труда, которым мы занимаемся более десятка лет. Думаю, что к этому времени профессиональными результатами можно похвастаться, и мы даже продвинулись по карьерной лестнице, но вот радости и позитива в отношении своей работы почему-то нет. Приблизительно в этот момент и приходит понимание смысла того самого малюсенького слова «раб», скрывшегося в привычном для всех слове «работа»: отдачи от нас требуется все больше, доходов становится меньше, а радость от ежедневного труда отсутствует вовсе.

Мы как взрослые и умудренные жизненным опытом люди начинаем искать причины этой ситуации. Часто, чего уж греха таить, оценивая свои возможности, мы понимаем, что переросли уровень, на котором находимися. В этом случае приходится наблюдать, как некоторые сотрудники корчат из себя хрустальную вазу, являясь, по сути, алюминиевым тазиком. Но мы ведь все равно не меняем выбранного пути! Сидим и ждём, когда станет легче и радостнее. Неважно, что работать приходится с утра до позднего вечера и по шесть дней в неделю, но мы ведь ждём, нет, даже точно знаем, что совсем скоро станем счастливыми и богатыми. Сами над собой грустно шутим, а иногда и напрочь отрицаем известную истину, что от работы дохнут кони, ну, а мы, как тот бессмертный пони… Нет, конечно, это не про нас! Втайне от всех мы зачем-то просиживаем ночами на сайтах по поиску работы, рассылая резюме и даже получая приглашения на собеседования.

Ищем варианты подработки или хотя бы реализации своих способностей, находим в себе новые грани, которые до этого времени нам даже не были известными. Мы ведь, умные и грамотные, точно знаем, что нужно планировать свою дальнейшую жизнь, ведь, как известно, тот, кто не составляет планов, успешно планирует лишь свое поражение. А вот начать действовать все равно не хотим, оправдывая себя риском остаться без средств к существованию, ведь наши дети уже подрастают, их нужно одевать, учить, возить на море… Теперь мы уже не готовы все бросить и заняться тем, что может приносить моральное удовлетворение и материальную выгоду. Мы себя убеждаем, что надо потерпеть, пока решаются определённые жизненные проблемы. И, скорее всего, не хотим признавать, что чем больше страх смены профессиональной деятельности сейчас, тем более вероятно, что это наш путь. Идти надо туда, где страшно: именно там находится наш личностный рост. Стоит не забывать, что в момент принятия решения формируется судьба, а человек должен не бояться искать для себя то, где ему будет лучше.

Работа действительно может быть любимой. Повезло тому, чье решение о выборе профессии было продуманным, а в слове «работа» нет частички «раб». Чтобы быть счастливым, вовсе не обязательно работать день и ночь, нужно всего лишь заниматься интересным для себя делом, а если нет возможности найти дело по душе, можно найти подходящие для себя варианты для самосовершенствования.

Так почему же многие люди годами ходят на нелюбимую работу? Причина, на мой взгляд, лишь в них самих. Здесь на ум приходит мысль, что неудачники приписывают себе только успех, а в своих проблемах они винят неудачу, других людей или обстоятельства. Думаю, что даже в нелюбимой работе можно найти позитивные составляющие и жить по принципу: «Если не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней». Надо расти профессионально, общаться с интересными людьми, развивать свой потенциал, приносить пользу людям. Тогда и вариант смены работы, возможно, найдётся, а имеющаяся работа не будет раздражать. Думаю, что некоторые люди могут даже полюбить свою когда-то нелюбимую работу, осознав свою успешность в выбранном направлении. Однако для этого нужны время и мудрость, которая, как известно, приходит лишь с годами.