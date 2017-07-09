Как бороться за семейное счастье, или Шесть этапов развития любви

«Они полюбили друг друга, поженились и были счастливы» — эти три идеальные стадии отношений между мужчиной и женщиной выглядят обычно далеко не так. Разочарования, ревность, ссоры приводят к кризису брака, а затем часто к расставанию.



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Американский семейный психолог Liberty Kovacs много лет исследовала 5 тысяч семей и выделила шесть четких этапов развития отношений между мужчиной и женщиной. И доказала, что брак — это процесс, который имеет свою внутреннюю динамику. Количество прожитых лет мало влияет на то, на каком этапе взаимоотношений находится пара. Некоторые застревают на каком-то этапе на десятилетия. Развитие редко бывает прямолинейным от одного этапа к следующему. Гораздо чаще происходят рецидивы к уже пройденным этапам, а также повторение определенных циклов.

Предлагаю вам пройти своеобразный тест. С одной стороны, он несет полезную информацию, а с другой — диагностирует ваши взаимоотношения с мужем или любимым человеком.

Задание: прочитайте текст и определите, на каком этапе взаимоотношений находится ваша пара. Вы можете предложить тест партнеру, чтобы обсудить результаты и найти совместно выход.

Первый этап — увлечение. Главная тема — это слияние. Мужчина и женщина заботятся друг о друге, что создает основы для приносящих взаимную радость, удовольствие сексуальных отношений. Развивается чувство «жизни одной жизнью» с любимым человеком. Взаимная поддержка. Позиция партнеров: «Мы одинаковы. Ты мне нужен (нужна)». Основной тон отношений: страсть, романтика, человек теряет голову, «влюблен по уши», много контакта глаза в глаза. Типичные ожидания от партнера можно охарактеризовать так: «Ты заботишься обо мне, стремишься исполнить все мои желания, ты стараешься сделать меня счастливой (счастливым). Ты — мой, а я — твоя!». Проблема, которая наиболее часто встречается на первом этапе отношений — это переживания, когда один из партнеров раньше, чем другой, стремится к большей самостоятельности и проводит дольше времени на работе или с друзьями. Тогда у другого партнера могут возникать сомнения в себе, ревность. Положительным преобразованием на первом этапе можно считать то, что партнеры начинают понимать, что они не полностью идентичны друг другу.

Второй этап — ожидания. Главная тема — это поиск компромиссов. Задачи партнеров — покинуть свой прежний дом (родительский), прочувствовать границы своей личности и развивать свое самосознание. Отношения к партнеру характеризуются установкой: «Ты стал другим (другой). Ты делаешь мне больно. Ты не соответствуешь моим ожиданиям. Ты изменяешься. Что я делаю не так?» Тон отношений: разочарование, напряжение, однако и конформизм, стремление к согласию, желание близости. Ожидания: «Ты должен (должна) меня сделать счастливой!» Близость и чувство сопричастности смягчают разногласия. Типичные проблемы: партнеры субъективно чувствуют дистанцию друг к другу, один из них может чувствовать себя отвергнутым. Пара должна учиться переносить, что другой делает что-то отдельно от него, а также ценить и наслаждаться совместно проведенным временем. Пара должна искать пути принятия различий друг друга. Положительным преобразованием можно считать открытие и признание того, что они разные.

Третий этап — борьба за власть. Главная тема — контроль. На этом этапе пара должна решить следующие задачи: начать осваивать искусство решения проблем, учиться делать выбор и договариваться. Партнеры должны учиться брать на себя ответственность за свои мысли, чувства, действия. Необходимо поддерживать индивидуальный внутренний рост партнера. Типичная позиция по отношению к партнеру: «Если ты не будешь таким (такой же), как я, то я уйду от тебя. Преобладает недоверие, вспышки гнева, приписывания другому вины, конфронтация, поляризация на только плохое и хорошее. Ожидания от партнера можно охарактеризовать так: «Почему ты делаешь меня несчастной (несчастным)». Оба партнера знают точно, каким должен быть другой, и опасаются в чем-то уступить. Типичное восприятие партнера в паре: «Ты такой же, как твоя мать (отец). Ты меня не любишь. Ты эгоист (эгоистка), ты думаешь только о себе». Партнеры впадают во взаимные обвинения и приписывание вины друг другу: «Ты всегда…». Оба испытывают боль и мучительный стресс. Положительным преобразованием можно считать, когда партнеры пытаются понять друг друга и принять эмоциональное состояние друг друга: «Я знаю, что тебе больно, но …». Может быть, кто-то из партнеров начинает понимать, что их конфликты повторяют те стереотипы поведения, которые были заложены еще в семьях родительских.



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Четвертый этап — конкуренция. Часто это происходит на седьмой год совместной жизни, но число лет большого значения не имеет. На этом этапе перед партнерами стоит задача индивидуального развития. Нужно научиться рассматривать партнера как самостоятельную личность. Позицию партнеров можно охарактеризовать как: «Кто я? Справлюсь ли я одна (один) без него. Я хочу быть сама (самим) собой». Тон настроения: удовольствие от ссоры и уход в себя. Ожидания: «Я могу сама (сам) позаботиться о себе и моем счастье. Я люблю себя». Проблемы: борьба за независимость определяет важные изменения, иногда расставания (развод) не становятся окончательными. Один или оба партнера отдаляются от своего партнера посредством романа на стороне, обращаются к новым чувствам вместо того, чтобы искать свою идентификацию внутри семейной пары. Положительным преобразованием можно считать, признание партнерами того факта, что оба они должны удовлетворять индивидуальные потребности, а так же иметь свои границы. Партнеры сходятся на том, чтобы решать вопросы своей независимости внутри их семьи.

Пятый этап — примирение. Основная тема — кооперация. На этом этапе партнеры должны научиться брать на себя ответственность за свои потребности, развить более открытый и честный подход к парьтнеру, что ведет к большей интимности в отношениях. Настроение: партнеры относятся к себе и друг другу как независимым личностям, которые не обязательно должны соответствовать ожиданиям другого. Восприятие в паре: «Я не могу изменить тебя и ты не можешь изменить меня. Я принимаю тебя таким, какой (какая) ты есть». Положительным преобразованием является то, что используются конфликты и различие мнений как возможность узнать что-то новое о себе. Различия между партнерами воспринимаются скорее как обогащение отношений. Взлеты и падения семейной жизни становятся все более предсказуемыми.





Шестой этап — принятие. Перед партнерами стоит задача: стабилизировать для себя как образ партнера, так и свой собственный. Позиция в семье: «Я вижу и принимаю тебя таким (такой) как ты есть». Партнеры знают себя и наслаждаются тем, что они вместе. Это время интенсивного личностного роста. Если возникают проблемы или конфликты, то они разрешаются по мере их возникновения, как правило, путем переговоров и обсуждения. Положительным преобразованием на этом этапе можно считать новое открытие понимания и принятия взаимной зависимости друг от друга.

Результаты тестирования: если вы себя определили на конкретном этапе, то продумайте, что вы лично могли бы и хотели сделать для улучшения отношений в семье или паре. Подсказкой для вас являются, конечно же, этапы «принятия» и «примирения». Будет очень хорошо предложить текст партнеру, чтобы вы ВМЕСТЕ могли оценить свои отношения и принять необходимые действия для совершенствования семьи.

Помните слова Л.Н. Толстого о том, что «браки совершаются на небесах», а это означает — только в «ваших руках» находится семейное Счастье!

Текст подготовила Ирина Аксючиц,

кандидат психологических наук, коуч-мотиватор,

член Международного общества психологов символдрамы,

учредитель «Simvolwoman .Консультации и тренинги».

20 лет работает психоаналитическим методом символдрама с клиентами и компаниями в рамках психологии успеха,

в опыте - коучинги с известными и успешными людьми,

тренинги командообразования в ведущих компаниях.

simvolwoman@gmail.com, сайт www.psyholog.by