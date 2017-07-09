Сессия ПА ОБСЕ: Минская декларация и другие итоги

Летняя 26-ая сессия ПА ОБСЕ, которая прошла 5-9 июля в белорусской столице, войдет в историю нашей страны хотя бы потому, что Беларусь впервые принимала столь масштабное международное политическое мероприятие. Станет ли данная встреча 300 парламентариев из 57-ми разных государств событием в мировой истории, покажет время, однако уже сейчас можно подвести некоторые итоги саммита, как на локальном, так и на глобальном уровне.

Призрак диктатуры больше не бродит по Европе

Для Беларуси проведение ПА ОБСЕ стало еще одним достижением на пути обретения Минском статуса международного дипломатического центра, донора региональной стабильности и медиатора конфликтов, к чему отечественная дипломатия последовательно стремится с 2014 года. Кроме того, с учетом веса западных стран в ОБСЕ, уже само решение о назначении очередной сессии в Минске свидетельствовало о новых веяниях в политике ЕС и США в отношении белорусского государства. Это новое мышление с прежними целями можно охарактеризовать как "постепенное вовлечение", однако для нашей страны такой формат дипломатического танго в гораздо большей степени приемлем, нежели постоянная конфронтация прошлых лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава ПА ОБСЕ Кристин Муттонен и президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ

Фотография президента Лукашенко, открывающего сессию Парламентской ассамблеи международной организации, более 20-ти лет подвергавшей критике все без исключения политические кампании, проходившие в Беларуси, это лучшая иллюстрация того, что образ "последней диктатуры Европы" больше не пугает.

В общем, в сознании многих наших европейских партнеров тыква вдруг превратилась в карету, а Золушка в принцессу, хотя белорусская оппозиция все эти дни старательно привлекала внимание к "нарушениям прав человека". Политические оппоненты власти проводили пикеты против военных учений "Запад —2017", требовали "реабилитации политзаключенных", бесстрашно выступали на полях форума, однако абсолютно тщетно. Призрак диктатуры, все эти годы якобы бродивший по Европе, больше не приходил по ночам за душами борцов с режимом, что навевало у их спонсоров мысль о том, что никакой диктатуры нет и не было никогда, а все эти страшные истории не более чем художественный вымысел.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ в Минске

В таких условиях было несложно предугадать, что попытки Литвы вынести двусторонний спор с Минском вокруг строительства АЭС на уровень отношений Беларуси и коллективного Запада также будут совсем не к месту и закончатся весьма плачевно для инициаторов. Когда ближайшие союзники — шведы, которые к тому же являются основными поставщиками электроэнергии в Литву, блокируют антибелорусскую резолюцию Вильнюса, то сложно не согласиться с литовским депутатом Лауринасом Касчунасом в том, что "это был шок". Однако представляется, что Литве необходимо соизмерять амбиции с собственным геополитическим весом, кроме того, не стоит лезть с мелкими ставками за стол, где идет большая игра.



© Sputnik / Виктор Толочко ПА ОБСЕ в Минске

Очевидно, что роль Беларуси на международной арене пересматривается, а это значит, что будут востребованы идеи сотрудничества, а не противоборства. Поэтому уместным выглядит замечание латвийского политолога Нормундса Гростиньша о том, что действия шведской делегации вполне могут быть обусловлены желанием развивать с Беларусью собственные проекты, в том числе в области атомной энергетики. В этой связи интересно, что именно шведы позже предложили собственную резолюцию о правах человека в Восточной Европе, которая содержала критику в отношении России, Беларуси и Азербайджана. Этот документ впоследствии и был принят ПА ОБСЕ, однако не вошел в итоговую декларацию. Таким образом, получилось, что Запад соблюл необходимый политес и умеренно пожурил белорусское руководство, но при этом сохранил все возможности для диалога.

Шампанское в МИДе и международное значение Минской сессии

Что касается официального Минска, то в дипломатических кругах нашей страны однозначно празднуют победу и могут открывать шампанское, несмотря на запреты, установленные директивой №1. Ведь к высоким оценкам международных чиновников по части организации мероприятия добавилось ощущение триумфа над изрядно поднадоевшими литовскими коллегами, которые, по образному выражению начальника управления информации — пресс-секретаря МИД Дмитрия Мирончика, готовы подключить к борьбе с БелАЭС даже Федерацию шахмат и шашек. Да и сам итоговый текст Минской декларации получился абсолютно приемлемым для белорусской стороны, которой, к тому же, удалось продвинуть собственную резолюцию по борьбе с психоактивными веществами . Ну а позитивная реакция руководства ОБСЕ на предложение Александра Лукашенко "запустить второй Хельсинский процесс" позволяет надеяться на то, что этот процесс будет не совсем "Хельсинский", а все же "Минский".



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская делегация на сессии ПА ОБСЕ в Минске

В иных вопросах текст итоговой декларации также вполне предсказуем и в принципе адекватен актуальной повестке. Однако помимо традиционных призывов к борьбе с терроризмом, мирному урегулированию локальных конфликтов, бережному отношению к окружающей среде и соблюдению прав сексуальных меньшинств Минская декларация также содержит призывы к Российской Федерации "отменить решение об аннексии Крыма". То есть, события в Крыму признаны ПА ОБСЕ "аннексией", что на первый взгляд является безусловным успехом украинской дипломатии. Однако с данной трактовкой согласны далеко не все эксперты, и тот же Нормундс Гростиньш считает, что "осуждение России носит фоновый, ритуальный характер и не будет иметь практического значения".

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов также полагает, что "в резолюции отсутствует прикладной аспект, а анализ обстановки заменен политическим манифестом в соответствии с целями и задачами западных партнеров". Однако позиция Запада по Крыму не является секретом, а это значит, что ничего принципиально нового, кроме очередных деклараций о поддержке, Украина для себя не добилась.



© Sputnik / Виктор Толочко Сессия ПА ОБСЕ в Минске

Резюмируя, стоит отметить, что роль ОБСЕ в мире на сегодняшний день весьма неоднозначна и запущенные процессы нуждаются в ускорении, с чем согласна и глава данной организации Кристин Муттонен.

К сожалению, последние десятилетия структура не всегда выполняет функции независимого международного арбитража, по большему счету трансформировавшись в очередного ангажированного ментора, что вызывает постоянные нарекания. Тот же конфликт в Украине показывает, что механизм ОБСЕ далеко не идеален, однако другого формата обеспечения безопасности в Европе пока нет, и не предвидится. А это уже, в свою очередь, позволяет с робкой надеждой взглянуть на идею перезагрузки ОБСЕ и запуска "Хельсинки-2" в Минске, особенно если недавняя встреча президентов России и США была столь "колоссальной", как об этом заявил американский лидер. В любом случае свои тактические национальные задачи Беларусь на полях 26-ой сессии ПА ОБСЕ выполнила, а станет ли встреча в Минске прологом к восстановлению доверия в Европе, будет понятно из дальнейших событий. Как говорится, сны или сбываются, или нет…