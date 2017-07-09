Интерим-менеджмент — это вид деятельности, связанный с профессиональным управлением предприятием либо бизнес-структурой. Чаще всего под этим термином понимают привлечение на короткий срок опытных руководителей для оперативного решения каких-либо вопросов или проблем.

О новом виде деятельности ведущему радио Sputnik Беларусь Александру Кривошееву рассказали управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис Лев и бизнесмен, профессиональный управленец и интерим-менеджер Геннадий Терпиловский.

"Интерим-менеджер — это временный управляющий, которого собственники приглашают для управления предприятием в различных ситуациях", — рассказал Терпиловский.

Внедрение в компанию внешнего специалиста для решения какой-то конкретной задачи — это новая тенденция рынка труда, которая в настоящее время активно развивается в Европе. Причем в профессии интерим-менеджера можно провести аналогию с кризисным управляющим.

"Одна из функций интерим-менеджеров — это так называемые терапевты. Это те, кто лечит болезни у предприятия. Очень похоже на проведение мероприятий по санации, которой занимается антикризисный управляющий, но интерим-менеджер — это более широкое понятие. В основном, его задача в том, чтобы вывести предприятие на новый уровень развития. Это так называемые "прогрессоры", — говорит Терпиловский.

Кроме того, интерим-менеджеров привлекают и в качестве замены для руководителей, временно отсутствующих к работе по различным причинам. Знакомое с советских времен замещение какой-либо ответственной позиции, например, главного бухгалтера на время декретного отпуска тоже можно считать работой интерим-менеджера.

Определенную сложность в настоящее время представляет то, что вузы не готовят интерим-менеджеров, обычно в эту профессию приходят уже опытные управленцы. Часто людям с огромным профессиональным опытом становится тесно в стенах одной компании, и тогда они могут применить свои способности в интерим-менеджменте, отметили собеседники Sputnik.

Беседу с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом и бизнесменом, профессиональным управленцем и интерим-менеджером Геннадием Терпиловским слушайте на радио Sputnik Беларусь.