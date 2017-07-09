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Беллесозащита: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы

10.07.2017 08:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Более 40% грибов, собранных гражданами в зонах радиоактивного загрязнения в Гомельской области и отправленных на экспертизу, были с повышенным содержанием цезия-137, сообщили Sputnik в ГУ "Беллесозащита".

Беллесозащита: белорусы продолжают собирать радиоактивные грибы
© Pixabay
Тест: знаете ли вы, как выглядят ягоды?

Сотрудники государственных производственных лесохозяйственных объединений в июне текущего года начали проводить радиационный контроль дикорастущих ягод и грибов на территориях, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения, лесхозов Гомельского и Брестского ГПЛХО. 

"В результате было установлено превышение допустимых уровней содержания цезия-137 в грибах – 40,4% в гомельском и 6,3% в брестском хозяйствах", – сообщили в Беллесозащите.

Там также уточнили, что загрязненной радионуклидами оказалась и представленная на проверку черника – 31,4% и 9,1%. 

По информации специалистов, все грибы и ягоды были собраны в первой зоне, где установлены знака радиационной опасности. 

Собеседники Sputnik напомнили, что гражданам следует собирать грибы и ягоды в лесах с наименьшим загрязнением почв. Кроме того, для безопасности дары леса следует проверять на содержание радионуклидов.

 
Теги: Минск
 
 
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Загрязненными оказались не только грибы, представленные на проверку, но и ягоды – более 30% черники, собранной на Гомельщине, было радиоактивной.

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