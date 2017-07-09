Гидромет о погоде в понедельник: дожди только местами и до +28°C

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в понедельник 10 июля, кратковременные дожди возможны только местами, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики прогнозировали, что летнее тепло вернется в страну уже во второй декаде июля: осадки прекратятся, а температура воздуха повысится.

"Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку – небольшие кратковременные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +26°C, по юго-западу Беларуси – до +28°C.

По информации собеседников Sputnik, в Минске днем в понедельник будет без дождя, а воздух прогреется до +24°C.