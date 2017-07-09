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Обнимая небо: юбилей аэродрома с парашютистами и самолетами

10.07.2017 07:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Для больших и маленьких зрителей организаторы приготовили увлекательное авиашоу.

Обнимая небо: юбилей аэродрома с парашютистами и самолетами
© Sputnik/ Евгений Коханский
Трюки в небе и Ми-8: как старейший аэродром страны отметил юбилей

Были и воздушные трюки от "Белорусских ястребов", и "битвы" радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов, и показательные прыжки парашютистов.

Пожалуй, самой масштабной выдалась экспозиция воздушных судов: их в "Каролино" привезли со всех аэродромов Беларуси.

Смотрите на видео Sputnik, как проходил праздник.

 
 
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В эти выходные аэродром "Каролино" под Гродно отпраздновал свое 105-летие. Смотрите на видео Sputnik, как это было.

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