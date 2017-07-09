Обнимая небо: юбилей аэродрома с парашютистами и самолетами

Для больших и маленьких зрителей организаторы приготовили увлекательное авиашоу.



© Sputnik/ Евгений Коханский Трюки в небе и Ми-8: как старейший аэродром страны отметил юбилей

Были и воздушные трюки от "Белорусских ястребов", и "битвы" радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов, и показательные прыжки парашютистов.

Пожалуй, самой масштабной выдалась экспозиция воздушных судов: их в "Каролино" привезли со всех аэродромов Беларуси.

Смотрите на видео Sputnik, как проходил праздник.