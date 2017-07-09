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Обнимая небо: юбилей аэродрома с парашютистами и самолетами
10.07.2017 07:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Для больших и маленьких зрителей организаторы приготовили увлекательное авиашоу.
© Sputnik/ Евгений Коханский
Были и воздушные трюки от "Белорусских ястребов", и "битвы" радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов, и показательные прыжки парашютистов.
Пожалуй, самой масштабной выдалась экспозиция воздушных судов: их в "Каролино" привезли со всех аэродромов Беларуси.
Смотрите на видео Sputnik, как проходил праздник.
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В эти выходные аэродром "Каролино" под Гродно отпраздновал свое 105-летие. Смотрите на видео Sputnik, как это было.
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