78 суток в космосе. Петру Климуку исполнилось 75 лет

Он трижды летал в космос и провел там в общей сложности более 78 суток. Белорусский космонавт, генерал-полковник Петр Климук сегодня отмечает 75-летний юбилей.





Петр Климук родился в деревне Комаровка Брестской области 10 июля 1942 года. В 1959 году окончил среднюю школу и поступил в Кременчугскую школу первоначального обучения летчиков, а затем стал курсантом Черниговского высшего военного училища летчиков. Был зачислен в отряд космонавтов в 1965 году.

Белорус совершил три космических полёта в качестве командира экипажа. Первый космический полет совершил с 18 по 26 декабря 1973 года на космическом корабле «Союз-13». Свой второй полет в космос совершил с 24 мая по 26 июля 1975 года на космическом корабле «Союз-18−2» к орбитальной станции «Салют-4».

Третий раз он побывал в космосе с 27 июня по 5 июля 1978 года в качестве командира международного экипажа на космическом корабле «Союз-30» к орбитальной станции «Салют-6». Всего за 3 полета в космос белорус налетал более 78 суток.

Петр Климук дважды получал звание Героя Советского Союза (в 1973 и 1975). Кроме того, в 2009 году он стал почетным гражданином Брестской области.