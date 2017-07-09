А если я намажусь кремом от солнца, я вообще загорю? Элементарные вопросы про загар (с ответами)

100 лет назад люди выходили на пляж в закрытой одежде, среди богачей ценилась аристократическая бледность, а загорелая кожа выдавала крестьянское происхождение. Но в середине ХХ века все изменилось: загар стал символом красоты и ухоженности. Люди ринулись на пляжи, а врачи забили тревогу из-за рака кожи. Сегодня мы все еще хотим золотистый загар, но уже хорошо знаем, что от солнца надо защищаться, и даже приблизительно знаем, как. И хотя лето в Беларуси в этом году совсем не похоже на лето, это не значит, что мы перестали улетать в отпуск в теплые страны. GO.TUT.BY вспомнил об этом и ответил на элементарные вопросы про загар и солнцезащиту.



Фото: Reuters

Если я люблю загорать, это грозит проблемами со здоровьем?

Возможно. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что ультрафиолетовое облучение вызывает ряд болезней, в первую очередь некоторые виды рака — злокачественную меланому, базально-клеточную и плоско-клеточную карциному. По данным ВОЗ , ежегодно от этих заболеваний умирает около 60 тысяч человек во всем мире.

Загар — это защитная реакция кожи на повреждение ультрафиолетовыми лучами. Чтобы справиться с солнечной нагрузкой, сильно загорелая кожа оделась в «доспехи» против ультрафиолета: выработала меланин и потемнела, нарастила роговой слой и стала более грубой. Парадокс, но загар, который мы подсознательно считываем как признак здоровья и красоты, на самом деле признак травмы.

А если я загораю только до 10 часов утра и после 4 часов дня, я защищен (-а)?

Хотя солнце в эти часы не самое сильное, и дерматологи не запрещают загорать, вам все равно нужно защищать кожу. Врачи считают, что лучшая защита — это закрытая одежда. Но так как в ней не загоришь, многие предпочитают солнцезащитные кремы.

А если у меня от природы смуглая кожа, мне все равно нужен санскрин?

Да. Правда, если белокожим на пляже нужен крем с солнцезащитным фактором (SPF) 50, то для вас достаточно 30. В вашей коже больше меланина, который обеспечивает естественную защиту от ультрафиолета. Но его все равно недостаточно. У смуглокожих природная степень защиты от УФ примерно на уровне SPF 13, а для полноценной защиты надо не меньше 30.

А если я куплю крем с SPF 100, он защитит меня от ультрафиолета на 100%?

Нет. SPF (sun protection factor, фактор защиты от солнца) — это показатель того, насколько дольше вы можете лежать на солнце и не получить солнечный ожог с кремом, чем без него. Диапазон SPF очень широк, может начинаться от 4 и заканчиваться 100.

Связь между SPF и защитой от солнца не увеличивается линейно. Хотя многие думают, что SPF 30 попросту вдвое эффективнее, чем SPF 15, на самом деле SPF 15 защищает кожу от 93% ультрафиолетового излучения, а крем SPF 30 — от 97%.

Дерматологи рекомендуют пользоваться кремом с SPF минимум 30. Средства с более высоким SPF поглощают немного больше ультрафиолета, но не ни одного крема, который бы блокировал 100% УФ-лучей.

А если я намажусь солнцезащитным кремом, я вообще загорю?

UVB-лучи, показателем защиты от которых служит SPF, вызывают солнечные ожоги и способствуют развитию рака, но почти не влияют на появление пигмента. Так что загар возьмется. А вот если вы купите солнцезащитный крем с пометкой «Защита от UVA» («PPD», «Broad spectrum»), то загорать будете медленнее. Такой крем защитит не только и от UVA-лучей, которые отвечают за загар и фотостарение кожи. Защищаться от них не менее важно, чем от UVB: по данным ВОЗ , к раку они тоже имеют отношение.

А если я использую слишком много крема, загар возьмется?

Дерматологи утверждают, что большинство людей наносят только 25−50% от рекомендуемой дозы санскрина. За один раз надо использовать около 45−50 грамм. Из них больше всего — около 15 мл — должно приходиться на грудь и живот и еще столько же на спину.

Дерматологи советуют щедро мазаться санскрином за 15 минут до выхода из дома, потому что химические фильтры начинают действовать только после впитывания. Обновлять слой крема надо каждые два часа или после купания.

А если я не нанесу крем на уши, они сгорят?

Наносить солнцезащитный крем надо на все участки кожи, которые не будут скрыты под одеждой: лицо, руки, уши, подколенные ямочки, ступни. Особенно важно не забыть про нос и пробор, потому что на них солнечные лучи падают перпендикулярно.

А если у меня много родинок, я могу загорать?

Примерно 70% меланом развивается именно из родинок. Этому предшествуют ультрафиолетовые ожоги и механическая травматизация. Если у вас много родинок, и вы хотите загорать, сначала надо проконсультироваться с врачом. Он скажет, на какие изменения в родинках нужно обратить внимание. Если у вас есть атипичные родинки, с нечеткими краями, кирпичного цвета, загорать случаях вообще не рекомендуется.

А если на улице пасмурно, все равно надо защищаться от солнца?

Врачи советуют наносить солнцезащитный крем каждый раз, когда вы выходите на улицу. Солнце испускает вредное ультрафиолетовое излучение весть год напролет. Даже в пасмурные дни до 80% ультрафиолета может проникать в вашу кожу.

А если солнцезащитный крем на самом деле не защищает от рака?

Исследования говорят о том, что санскрин помогает снизить риск карциномы, но его воздействие на меланому мало изучено. Дело в том, что меланома обычно проявляется через годы после вредного солнечного воздействия. Также исследователей запутывает, что белокожие люди, которые больше и чаще пользуются солнцезащитным кремом, и так сильнее подвержены риску рака кожи. Лучшее доказательство на данный момент — австралийское исследование , доказавшее, что санскрин все же может иметь эффект на меланому.

А если солнцезащитный крем сам вызывает рак?

Есть свидетельства , что солнцезащитный крем по большому счету безопасен, но его долговременный эффект все еще мало изучен. Дерматологи говорят, что эти недоказанные риски — меньшее зло по сравнению с солнечными ожогами и риском рака, опасность которого доказана.

А если я все время буду защищаться от солнца, как же я получу необходимый витамин D?

Санскрин может замедлить реакции обмена витамина D в коже. С другой стороны, даже недолго посидев в тени в футболке с открытыми руками, можно получить необходимую для организма порцию витамина D. А еще его можно получить с пищей: сливочным маслом, сыром, молоком, жирной рыбой и другими продуктами.

А если я ненавижу солнцезащитный крем?

Доктора подчеркивают важность использования физической защиты против солнца. Они рекомендуют носить шляпы, одежду с длинными рукавами, солнцезащитные очки и просто избегать самого вредного полуденного солнца. Если вы не любите крем от солнца, вы можете защищать свою кожу другими способами. Главное — вообще защищать ее.

А если я загораю в солярии, а не на пляже?

Это то же самое ультрафиолетовое облучение, которое может привести к этим же заболеваниям. По данным ВОЗ , использование солярия каждый год вызывает более 460 тысяч случаев заболевания меланомой и другими видами рака кожи в США, Австралии и Европе вместе взятых.

Источники: http://www.skincancer.org/skin-cancer-information/ask-the-experts/does-a-higher-spf-sunscreen-always-protect-your-skin-better http://www.skincancer.org/skin-cancer-information/ask-the-experts/are-sunscreens-safe http://www.who.int/uv/faq/whatisuv/en/index2.html www.who.int/phe/news/sunbeds-skin-cancer/en/ http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2006/np16/en/ https://www.aad.org/media/stats/prevention-and-care/sunscreen-faqs https://news.tut.by/health/170807.html https://24health.by/bezopasnyj-ultrafiolet-kak-pravilno-polzovatsya-solncezashhitnymi-kremami/ http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2010.28.7078