Как уберечь ребёнка от педофила и на что обратить внимание родителям, заподозрившим неладное, рассказывает психолог, консультант по детско-родительским отношениям Оксана Мясникова.

Факт 1. Сексуальное насилие в отношении детей — не редкость

По данным 2015-го года в Беларуси возбуждено более 500 уголовных дел, которые касались нарушения половой свободы детей. И это только около 20% от реальной статистики.

— Остальные 80% случаев остаются невыявленными: родители либо не догадываются, что их дети в опасности, либо не знают, куда обратиться. Некоторые предпочитают ничего не предпринимать, — поясняет специалист. — К тому же о насилии над ребёнком заявляют чаще всего только тогда, когда произошёл половой акт. Хотя это не единственная форма сексуального насилия. Именно поэтому реальная статистика случаев гораздо выше.





Факт 2. Порно и поглаживания по коленке — тоже насилие

Сексуальное насилие — это не обязательно классическое изнасилование. Сексуальным насилием в отношении детей считаются все действия развратного характера: показ порнографии, принуждение наблюдать за тем, как кто-то занимается сексом, мастурбирует, демонстрирует половые органы. Во многих случаях насилием являются непонятные детям прикосновения и поглаживания.

— И необязательно прикосновения к половым органам. Это может быть, например, поглаживание девушки-подростка по коленке со стороны какого-нибудь мужчины, часто достаточного знакомого — отчима, дяди, соседа, учителя, — поясняет Оксана Мясникова. — Бывает, ребёнка «обрабатывают» годами: насильники устанавливают с ним или с ней хороший контакт, уделяют много времени и внимания, постоянно интересуются жизнью. Со временем насильник сокращает дистанцию: сначала прикоснётся, за руку потрогает, потом приобнимет, погладит по коленке… На первых порах это может не вызывать у ребёнка подозрений, ведь взрослый ему хорошо знаком, дружелюбно относится. Однако, бывает, что от таких прикосновений ребёнок начинает чувствовать растерянность: вроде бы ничего плохого не произошло, но…

Именно поэтому важно научить ребёнка доверять своим ощущениям и останавливать любые прикосновения взрослых, которые ему неприятны, вызывают дискомфорт, тревогу, смятение.

Факт 3. Пострадать от «друга» реальнее, чем от маньяка

Психолог отмечает: бояться «маньяка из кустов» стоит меньше, чем друга, который долгое время втирался в доверие.

— Если на ребёнка нападает незнакомый человек на улице, то у жертвы будет бурная эмоциональная реакция. А после он не постесняется рассказать родителям, в которых ищет поддержку, — рассказывает Оксана Мясникова. — Зато рядом со знакомыми взрослыми ребёнку сложнее понять, что не так. Так дети чаще теряют бдительность и в какой-то момент могут позволить сделать с собой непонятные им вещи. При этом рассказывать о случившемся родителям ребёнок вряд ли станет — это ведь друг. Часто насильник просит не выдавать их общую «маленькую тайну», и ребёнок верно хранит секрет. И ситуация насилия может продолжаться очень долго.

Факт 4. После сексуального насилия тихоня может превратиться в преступника и наоборот

Чаще всего родители по поведению чада могут распознать неладное, утверждает психолог:

— Сигналы часто очевидны. Например, мама ребёнка, который в течение года «дружил» с педофилом, рассказывала, как её сын неожиданно начал мыться несколько раз в день и постоянно жаловался на боль в заднем проходе. Такое навязчивое мытьё является примером того, как ребёнок старался «отмыться» от чего-то интуитивно грязного. Дети могут чувствовать, что ситуация ненормальная, ведь она выходит за пределы их детского опыта, но напрямую сказать боятся. Могут чувствовать себя виноватыми, опасаются наказания со стороны родителей либо со стороны «тайного друга».

Правда, отмечает психолог, иногда дети говорят, а родители не готовы услышать. Например, если дочь жалуется маме на отчима, который нарушает её границы, а в ответ слышит «не выдумывай» и «тебе показалось», ребёнок понимает, что говорить бесполезно, и ситуация насилия сохраняется долгое время.

— Бывает, что ребёнок ничего не рассказывает, но поведение меняется на прямо противоположное. В моей практике был случай, когда после насилия спокойный, совсем не похожий на преступника мальчик совершил серию краж. Это реакция на травму: кто-то нарушил его границы, он пошёл нарушать чужие, забирая не принадлежащие ему вещи. Преступления, поджоги, побои животных, повреждение чужого имущества, нанесение повреждений себе — можно наблюдать разное. Ребёнок не понимает, как выплеснуть эмоции, и делает это так, — уточняет психолог.

У детей младшего возраста появляются невротические расстройства: тревожность, страхи, истерики, слезливость, навязчивость, нарушение сна. Они могут начать грызть ногти, дёргать брови, писаться.

— Если заметили, что у ребёнка сексуализированное поведение раньше подросткового возраста — тоже повод насторожиться. Помню, как однажды маленький гость быстро освоился в кабинете психолога: взял игрушки и начал изображать половой акт. Очевидно, что он не понимал смысла, а просто копировал увиденное. В том случае выяснилось, что отчим смотрел при ребёнке порно. Понаблюдайте, как дети целуются: малыши обычно дают простую «буську», дети, подвергшиеся насилию, используют язык — их этому научили. Насторожиться стоит, если ребёнок пытается трогать половые органы взрослых, — рассказывает психолог. — К слову, не всегда сексуализированное поведение — это последствие насилия. Причиной может быть раннее психосексуальное развитие либо нарушения центральной нервной системы — причину в любом случае лучше выяснить.

Реакции детей на сексуальное насилие не всегда агрессивны. Бывает, ребёнок из активного и бойкого, наоборот, превращается в замкнутого и запуганного. У него может появиться чувство беспомощности и желание спрятаться, падает успеваемость.

— В этом случае реакция на травму направлена не вовне, а внутрь. И это может быть разрушительно. Например, глубокие внутренние переживания могут спровоцировать психосоматические заболевания, то есть начнутся болезни «от нервов», — комментирует Оксана Мясникова.

Факт 5. Ребёнок спасётся, если родители научат

На любую травму у человека три основные реакции: «бей», «замри» и «беги», отмечает психолог. Агрессия и уход в себя — это про первые две. «Беги» — это наиболее здоровая реакция.

— Для того чтобы сработало «беги», ребёнка надо подготовить, — поясняет психолог. — То есть родители либо другие взрослые должны объяснять, что есть люди с нездоровым интересом к детям. Делать это необходимо спокойно, без запугивания, чтобы не вызвать отвращения к сексуальной сфере. Ребёнок должен понимать, как действовать, если ему предложат поиграть в такую «опасную игру». Это работа на опережение насилия. А если вдруг насилие уже случилось — взрослые всё-таки физически сильнее детей — как действовать дальше и почему не стоит утаивать.

Главное, что должен ребёнок усвоить: сексуальное насилие — это всегда плохо. И ответственность за это — только на взрослом. И если ребёнок расскажет правду, накажут только насильника, а не его.





Факт 6. Пострадавший ребёнок никогда не виноват

Этот факт психолог советует запомнить железно и транслировать его другим родственникам, знакомым, окружению. И в первую очередь — своим детям.

— Если узнали об изнасиловании, сохраняйте спокойствие. Вы для ребёнка — единственный оплот. Выпады «зачем туда пошёл — спровоцировал» или «сама виновата — не надо по дому в трусах ходить» недопустимы! — поясняет собеседница. — Кокетство — нормальная стадия развития девочки-подростка. Так девочка «тренируется» на папе, отчиме, дяде быть женщиной, учится нравиться себе и окружению. Мужчины, если девушка привлекает, могут сталкиваться с возбуждением, но когда мужчина здоров психологически, он умеет контролировать свои сексуальные реакции и не станет проявлять интерес к детям. Нужно понять: девочка не несёт ответственности за возбуждение мужчины. И это не должно заканчиваться изнасилованием. Виновником насилия ребёнок не может быть никогда, хотя бы потому, что взрослый на то и взрослый, чтобы отвечать за свои действия.

Узнав неприятную новость, родителям не стоит кричать, причитать, бросаться в нотации. Лучше пусть подушкой для родительских эмоций будет психолог, с которым следует определить безопасный для ребёнка план действий.

Факт 7. Разврат нельзя «залечить» конфетами

И тут специалистка категорична:

— Обращение к психологу с ребёнком обязательно! Не может быть никаких «мы купим ему велосипед — он всё забудет» или «отвезём на море — она отвлечётся». Никаких надежд на бытовые способы излечения травмы сексуального насилия нет и быть не может. Это как раз та ситуация, когда ребёнок должен получать квалифицированную систематическую и достаточную психологическую помощь. А часто и медицинскую тоже.

Факт 8. Из пострадавших детей вырастают агрессоры либо защитники

Последствия сексуального насилия далеко идут. В зависимости от возраста травма может «аукнуться» по-разному.

— В каждом возрасте психика решает какую-то свою задачу в отношении сексуальности. Сначала это осознание половой принадлежности, потом — наблюдение за взаимодействием полов, далее включаются ролевые модели, в подростковом возрасте появляется интерес к противоположному полу, к собственным сексуальным ощущениям и так далее. Если в один из периодов вклинивается серьёзная травма, психика перестраивается и перестаёт решать нужную задачу, — уточняет психолог.

Травма изменяет представление ребёнка о мире и о себе. Могут появляться установки, например, о том, что мир опасен, «мужчины опасны», «меня можно любить, только если пользоваться моим телом», «я привлекательна только как сексуальный объект». Все эти убеждения подкреплены сильными эмоциями и, если не работать с ними, могут влиять на жизнь долгое время.

— Если девочка росла в ситуации насилия либо подвергалась насилию, это ведёт к формированию мазохистического характера и устойчивой позиции жертвы. У таких девушек, как правило, низкая самооценка. Они считают, что насилия со стороны мужчин заслуживают, — приводит пример Оксана Мясникова. — Мальчик, который рос в ситуации насилия — либо сам подвергался насилию, либо наблюдал за отцом, который бил маму, — часто идентифицирует себя с агрессором и во взрослой жизни отыгрывает эту роль. То есть человек, подвергшийся или наблюдавший насилие, как правило, знает только две роли — жертва и агрессор. И в будущем нередко бессознательно живёт по одному из сценариев. Известно, что многие из тех, кто совершал сексуальное насилие над детьми, сами в той или форме подвергались насилию в детском возрасте.

Как среагирует психика, никогда точно сказать нельзя.

— Известны случаи, когда мужчины, рождённые в результате изнасилований, страдали психологическим бесплодием. Любую попытку оплодотворить женщину их подсознание воспринимало как насилие над ней, — приводит пример собеседница. — Бывает, люди во взрослом возрасте находят способ компенсировать травму: например, идут работать в милицию и посвящают свою жизнь борьбе с насильниками. Это относительно хороший способ справиться с последствиями.

Факт 9. Насилие — это уголовное преступление

— В целом я рекомендую сразу же заявлять о преступлениях сексуального характера. Это поможет обезопасить как своего ребёнка, так и остальных детей. Ведь если родитель просто узнал о насилии, это не значит, что насильник прекратит свои действия, — советует Оксана Мясникова.

Конечно, ребёнку придётся дать показания. Для того чтобы это было наименее болезненно, опрос проводит обученный психолог и всего один раз, по специальной методике. Всё снимают на видео, видеоматериалы передают в суд.

— Когда ребёнка просят рассказать несколько раз одно и то же, он склонен додумывать новые обстоятельства, добавлять детали. Детская логика проста: если спрашивают несколько раз одно и то же, рассказ неправильный. В том числе поэтому родителям нежелательно расспрашивать детей дома самостоятельно. Кроме того, такой подход — попытка избежать повторной травматизации пострадавшего ребёнка, которому было бы тяжело вспоминать подробности в присутствии насильника, родителей, судьи, — пояснила Оксана Мясникова.