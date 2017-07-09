ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь передала Швеции флаг Балтийских юношеских игр

10.07.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь передала флаг Балтийских юношеских игр Швеции, которая примет эти международные соревнования в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: БЕЛТА

Турнир проводится раз в два года. По решению организационного комитета следующие Балтийские игры будет принимать Швеция.

9 июля на закрытии турнира в Бресте состоялась церемония передачи флага. Юные спортсмены Беларуси торжественно вручили его своим шведским сверстникам.

Представитель делегации из Швеции, член Совета депутатов города Карлстад Анн-Кристин Джиллистиен отметила высокий уровень организации соревнований в Бресте.

— Брестчане нас тепло приняли, заботились и уделяли много времени. За каждой командой были закреплены волонтеры, которые постоянно сопровождали и оказывали всяческую поддержку. Мы получили огромное удовольствие от посещения Брестской крепости. Очень понравилась традиционная белорусская кухня. Приятные впечатления от жителей города. Вообще в Бресте мы встретили много хороших людей — рассказала гостья.

Х Балтийские юношеские игры прошли с 7 по 9 июля. В них приняли участие около 1,3 тыс. представителей Беларуси, России, Германии, Польши, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии в 16 видах спорта. Медали были разыграны в гандболе, футболе, баскетболе, волейболе, плавании, вольной и греко-римской борьбе, легкой и тяжелой атлетике, дзюдо, боксе, стрельбе из лука, фехтовании, настольном теннисе, гребле академической и на байдарках и каноэ. Состязания прошли на 10 объектах Бреста.

Заместитель начальника управления спорта Министерства спорта и туризма Беларуси Геннадий Тапунов остался доволен результатами, которые на этих международных соревнованиях показала сборная Беларуси.

— Командный зачет остался за нашей сборной. В некоторых видах борьба была особенно упорной. В целом мы показали, что наш резерв довольно конкурентоспособен на международной арене: может не только тягаться с западными странами, но и показывать им, в каком направлении нужно двигаться, — подчеркнул он.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь передала флаг Балтийских юношеских игр Швеции, которая примет эти международные соревнования в 2019 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Летели первыми, но перевернулись". МАЗ пережил самые досадные моменты "Шелкового пути"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика