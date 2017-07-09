Беларусь передала Швеции флаг Балтийских юношеских игр

Беларусь передала флаг Балтийских юношеских игр Швеции, которая примет эти международные соревнования в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.



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Турнир проводится раз в два года. По решению организационного комитета следующие Балтийские игры будет принимать Швеция.

9 июля на закрытии турнира в Бресте состоялась церемония передачи флага. Юные спортсмены Беларуси торжественно вручили его своим шведским сверстникам.

Представитель делегации из Швеции, член Совета депутатов города Карлстад Анн-Кристин Джиллистиен отметила высокий уровень организации соревнований в Бресте.

— Брестчане нас тепло приняли, заботились и уделяли много времени. За каждой командой были закреплены волонтеры, которые постоянно сопровождали и оказывали всяческую поддержку. Мы получили огромное удовольствие от посещения Брестской крепости. Очень понравилась традиционная белорусская кухня. Приятные впечатления от жителей города. Вообще в Бресте мы встретили много хороших людей — рассказала гостья.

Х Балтийские юношеские игры прошли с 7 по 9 июля. В них приняли участие около 1,3 тыс. представителей Беларуси, России, Германии, Польши, Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии в 16 видах спорта. Медали были разыграны в гандболе, футболе, баскетболе, волейболе, плавании, вольной и греко-римской борьбе, легкой и тяжелой атлетике, дзюдо, боксе, стрельбе из лука, фехтовании, настольном теннисе, гребле академической и на байдарках и каноэ. Состязания прошли на 10 объектах Бреста.

Заместитель начальника управления спорта Министерства спорта и туризма Беларуси Геннадий Тапунов остался доволен результатами, которые на этих международных соревнованиях показала сборная Беларуси.

— Командный зачет остался за нашей сборной. В некоторых видах борьба была особенно упорной. В целом мы показали, что наш резерв довольно конкурентоспособен на международной арене: может не только тягаться с западными странами, но и показывать им, в каком направлении нужно двигаться, — подчеркнул он.