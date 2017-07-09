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"Летели первыми, но перевернулись". МАЗ пережил самые досадные моменты "Шелкового пути"

10.07.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
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Второй этап ралли-рейда «Шёлковый путь» сложился неудачно для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея Вязовича шёл первым большую часть дистанции, но за 6 км до финиша повредил диск сцепления. МАЗ Алексея Вишневского и вовсе лёг на бок, когда объезжал застрявший грузовик, рассказали в «МАЗ-СПОРТавто».


Спецучасток длиной 157 км казался простым на первый взгляд — скоростные участки всегда хорошо давались белорусским гонщикам. Однако за каждым поворотом экипажи поджидали сюрпризы — скрытые в траве ямы, кочки и промоины. На одной из таких и «поскользнулся» грузовик под управлением Алексея Вишневского. «МАЗ объезжал застрявший экипаж и попал в промоину, которую не было видно в траве. В результате машина соскользнула и легла на правый бок», — пояснили в команде.

На помощь пришел следовавший позади МАЗ Александра Василевского. Ребята помогли поставить грузовик на колеса, после чего тот продолжил путь. Позже Алексею Вишневскому пришлось еще раз остановиться, чтобы починить глушитель и рулевое управление. Из-за этого белорусский экипаж не успел финишировать в положенное время и получил штрафные часы.


Драматичным оказался заезд и для лидера команды Сергея Вязовича. Экипаж показал лучшее время на двух контрольных точках, но за 6 км до финиша остановился — развалился диск сцепления, а попутно возникли проблемы с рулевым управлением. На устранение неполадок ушло около часа.

В результате Сергей Вязович закончил этап на 12-м месте с отставанием в 59 минут. Победителем этапа и лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на Renault, который опережает белорусов в общем зачете на 56 минут. Александр Василевский финишировал 15-м с проигрышем в 84 минуты. В турнирной таблице он находится на 13-м месте, отставая от голландца на 1 час 29 минут. Алексей Вишневский приехал на 18-й позиции, оставив на трассе на 100 минут больше лидера марафона. В общем зачете он идет на сточке ниже.


Третий этап станет последним, который пройдёт на территории России. Протяжённость спецучастка составит солидные 329 км. Гонщиков ожидают скоростные трассы с частыми сменами направления, а густая трава и кустарники заставят пилотов понервничать.

Ралли-рейд «Шёлковый путь-2017» проходит по территориям России, Казахстана и Китая. Завершится гонка 22 июля в китайском городе Сиань. Протяженность дистанции составляет 9599 км, из которых 4094 км приходится на спецучастки. Среди испытаний — бескрайние степи, опасные горные серпантины, коварные пески и огромные дюны. Евразийский марафон по уровню сложности не уступает всемирно известному «Дакару».

 
 
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Второй этап ралли-рейда "Шёлковый путь" сложился неудачно для белорусских гонщиков. Экипаж под управлением Сергея Вязовича шёл первым большую часть дистанции, но...

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