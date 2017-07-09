Джазовый оркестр Гленна Миллера выступит в Минске

Задушевное звучание композиций Гленна Миллера, Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд и других классиков джазовой музыки в исполнении музыкантов Западной Европы прозвучит в Минске 9 ноября. Концерт состоится на сцене Большого зала Дворца Республики .





Датой создания европейского оркестра Гленна Миллера считается 16 марта 1990 г. В этот день президент «Glenn Miller Productions Inc., New York» Дэвид Маккэй поручил Уиллу Салдену руководство оркестром Гленна Миллера в Европе. Этому предшествовала кропотливая работа по воссозданию оригинальных композиций Гленна Миллера, Уилл Салден потратил на это 15 лет. Собрав лучших музыкантов западной Европы (Германия, Голландия, Бельгия, Франция, Италия) Уилл Салден со своим оркестром успешно гастролирует по Европейским странам.

В программе оркестра помимо произведений Гленна Миллера также исполняются композиции из репертуара: Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Эллы Фицджеральд. В программе сочетаются инструментальные композиции, а также мужские и женские вокальные партии.

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