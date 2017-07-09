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Белорусские спортсмены на Балтийских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей

10.07.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Белорусские спортсмены на Х Балтийских юношеских играх в Бресте завоевали 130 золотых медалей, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Виктор Селивоник.


Белоруска Яна Макрецкая завоевала золото в соревнованиях по дзюдо в категории до 48 кг. Фото: БЕЛТА

В юбилейном турнире приняли участие 1289 представителей восьми стран. На спортивных аренах города над Бугом было разыграно 186 комплектов наград.

Белорусские спортсмены завоевали 258 медалей, в том числе в копилке сборной 130 золотых наград. В целом за команду Беларуси выступили 380 юношей и девушек.

— Соревнования помогли наладить связи между нашими и зарубежными спортсменами. Ребята смогли оценить свое мастерство, обменяться опытом, — отметил Виктор Селивоник.

Брест принимал Балтийские юношеские игры с 7 по 9 июля. За награды боролись 11 команд из России, Беларуси, Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Швеции. Соревнования прошли по 16 видам спорта. Балтийские игры проводятся раз в два года. По решению организационного комитета, в 2019 году турнир примет Швеция.

 
Теги: Брест
 
 
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В юбилейном турнире приняли участие 1289 представителей восьми стран. На спортивных аренах города над Бугом было разыграно 186 комплектов наград.

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