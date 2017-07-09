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Сванская соль: почему белорусы полюбили легендарную приправу из Грузии

10.07.2017 10:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Беларуси знают немало традиционных грузинских продуктов — начиная от вина и сладостей до чая и чачи. Но есть и еще один продукт, который многие белорусы просят привезти им в качестве сувенира из Грузии.

Сванская соль: почему белорусы полюбили легендарную приправу из Грузии
© Sputnik Denis Aslanov
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О необычайной популярности сванской соли в Беларуси в интервью Sputnik Грузия рассказал посол этой страны в Грузии Михаил Мятликов.

Среди всех грузинских приправ самой большой популярностью в Беларуси пользуется сванская соль. Спрос на нее столь велик, что, по мнению посла Беларуси в Грузии, необходимо наладить постоянные поставки сванской соли из Грузии.

"Сванская соль нравится всем белорусам. И когда я выезжаю на Родину, собираюсь в отпуск, еду в командировку, обязательно беру с собой сванскую соль. И все гости ее покупают. Те, кто впервые купил сванскую соль, добавил ее в блюда, начинают потом звонить и просить — передайте нам еще сванскую соль! Поэтому одна из задач, которая сейчас стоит — наладить в промышленных масштабах поставки сванской соли из Грузии  на белорусский рынок, чтобы она присутствовала на полках белорусских магазинов и не надо было ее возить самолетами в багаже", — сказал посол Беларуси Михаил Мятликов в интервью Sputnik Грузия.

Сванская соль или пикантная смесь из Сванетии — сухая смесь специй, традиционно используемая в грузинской кухне. В состав смеси входят такие специи как кинза, красный жгучий перец, имеретинский шафран и другие. Смесь является универсальной приправой и используется при приготовлении супов, соусов, мясных и рыбных блюд, овощных салатов, маринадов и при засолке.

 
 
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Сванская соль – самая известная в Беларуси грузинская приправа, которую давно пора поставлять в нашу страну не только в чемоданах туристов, уверен посол Беларуи в...

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