Белорусские баскетболистки одержали вторую победу на молодежном чемпионате Европы (дивизион 2) в израильском Эйлате, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: ФИБА

Во втором туре соревнований в предварительной группе «В» белоруски обыграли команду Хорватии со счетом 79:72.

На старте турнира подопечные Ольги Подобед одолели сверстниц из Румынии — 70:68.

Сегодня белорусская «молодежка» встретится с командой Ирландии, которая уже потерпела два поражения — от сборной Великобритании (46:69) и Израиля (50:79).

После игры с ирландками белорусская дружина сыграет с Великобританией (12 июля) и Израилем (13 июля).

Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь — 4 очка, Великобритания — 4, Израиль — 3, Хорватия — 3, Румыния — 2, Ирландия — 2.

В группе «А» также сыграно два тура: Словакия — 4, Германия — 4, Греция — 3, Чехия — 3, Украина — 2, Исландия — 2.

После окончания первого этапа по две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал и продолжат борьбу за три путевки в элитный дивизион континентального молодежного первенства.