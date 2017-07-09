В Минском районе женщина на Chevrolet сбила пятилетнего ребенка. Он в больнице

В Минском районе водитель Chevrolet сбила пятилетнего ребенка, который выбежал на проезжую часть. С травмами он доставлен в больницу.





— Авария произошла в воскресенье, 9 июля, около 20.30, на улице Победы в деревне Селище, — сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

32-летняя женщина на Chevrolet Spark, проезжая возле дома № 4, совершила наезд на пятилетнего ребенка, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате ДТП маленький пешеход получил травмы и был госпитализирован.





ГАИ рекомендует быть предельно внимательными и бдительными при проезде дворовой территории, также родителям рекомендуется разъяснять детям правила поведения вблизи проезжей части дороги.