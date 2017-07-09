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Как в Витебской области прошел слет владельцев Mini
Поклонники Mini на выходных собрались на большой слет в Витебской области. На встречу приехали не только белорусские автовладельцы, но и автомобилисты из ближнего зарубежья. Шашлыки, свежий воздух и конечно же много mini. Показываем, как это было.
Обычно автослеты владельцев определенных марок достаточно стихийны и проходят в течение пары часов. Автомобилисты на mini не просто собрались на пару часов, а отметили все с размахом: концерт, мозгобойня, фуршет и даже костюмированное шоу.
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Красивые машинки, девушки и много свежего воздуха!
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