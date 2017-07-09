ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Витебской области прошел слет владельцев Mini

10.07.2017 11:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Поклонники Mini на выходных собрались на большой слет в Витебской области. На встречу приехали не только белорусские автовладельцы, но и автомобилисты из ближнего зарубежья. Шашлыки, свежий воздух и конечно же много mini. Показываем, как это было.


Обычно автослеты владельцев определенных марок достаточно стихийны и проходят в течение пары часов. Автомобилисты на mini не просто собрались на пару часов, а отметили все с размахом: концерт, мозгобойня, фуршет и даже костюмированное шоу.










 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красивые машинки, девушки и много свежего воздуха!

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску двое кіроўцаў згулялі ў шахматы, пакуль чакалі ДАІ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика