Как в Витебской области прошел слет владельцев Mini

Поклонники Mini на выходных собрались на большой слет в Витебской области. На встречу приехали не только белорусские автовладельцы, но и автомобилисты из ближнего зарубежья. Шашлыки, свежий воздух и конечно же много mini. Показываем, как это было.





Обычно автослеты владельцев определенных марок достаточно стихийны и проходят в течение пары часов. Автомобилисты на mini не просто собрались на пару часов, а отметили все с размахом: концерт, мозгобойня, фуршет и даже костюмированное шоу.



































