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В Минском районе на Р23 в ДТП перевернулись три машины

10.07.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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На трассе Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Вишневка, произошла авария с участием трех автомобилей.

«Дичайшая авария, три машины вроде. Два перевертыша в кювете. Похоже, что не без жертв… Затруднено движение в сторону Минска», — сообщают пользователи на сайте autorun.by.



В настоящее время на месте аварии работает ГАИ.

Будет дополнено.

 
Теги: Минск
 
 
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На трассе Р23 Минск - Микашевичи, возле деревни Вишневка, произошла авария с участием трех автомобилей.

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