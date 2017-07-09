В Минском районе на Р23 в ДТП перевернулись три машины

На трассе Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Вишневка, произошла авария с участием трех автомобилей.

«Дичайшая авария, три машины вроде. Два перевертыша в кювете. Похоже, что не без жертв… Затруднено движение в сторону Минска», — сообщают пользователи на сайте autorun.by.









В настоящее время на месте аварии работает ГАИ.

Будет дополнено.