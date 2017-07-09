|
В Минском районе на Р23 в ДТП перевернулись три машины
На трассе Р23 Минск — Микашевичи, возле деревни Вишневка, произошла авария с участием трех автомобилей.
«Дичайшая авария, три машины вроде. Два перевертыша в кювете. Похоже, что не без жертв… Затруднено движение в сторону Минска», — сообщают пользователи на сайте
В настоящее время на месте аварии работает ГАИ.
Будет дополнено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе Р23 Минск - Микашевичи, возле деревни Вишневка, произошла авария с участием трех автомобилей.
|
Архив (Разное)
Комментарии