Бьют рекорды. Белорусы взяли потребительских кредитов на 1 млрд долларов

На 1 июня задолженность белорусов по кредитам на потребительские нужды составила 2,012 млрд рублей. С 1 мая по 1 июня население страны одолжило у банков на 135,8 млн рублей больше, чем вернуло, сообщает «Еврорадио».



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Таким образом, прежний рекорд по приросту потребительских кредитов побит почти вдвое. А в относительном выражении рост задолженности побил трехлетний рекорд: за май 2017 года обязательства физических лиц выросли на 7,2%.

В результате динамика потребкредитов в 2017 году сильно отличается от того, что происходило в 2016 году. Если за январь-май 2016 года долг по потребкредитам снизился на 68 млн рублей (минус 4,1%), то за аналогичный период нынешнего года он вырос на 291,9 млн рублей (плюс 17%).

Аналитики связывают оживление рынка потребительских кредитов, прежде всего, с тем, что получить их стало проще. 1 мая Нацбанк не продлил действие документа, по которому обязательным условием для получения потребительского кредита была справка о доходах. С этой даты банки сами стали решать, как оценивать кредитоспособность своих клиентов.

Вторая причина — замедление инфляции, которое вызвало существенное снижение процентных ставок. А именно — в два раза. В мае нынешнего года банки выдавали кредиты физическим лицам на срок до 1 года под 14,4% годовых против 28,8% в мае 2016 года.