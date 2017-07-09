Белорус стал третьим на этапе Кубка мира по академической гребле в Люцерне

Белорус Станислав Щербаченя занял третье место на этапе Кубка мира по академической гребле в швейцарском Люцерне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном заезде первую часть 2-километровой дистанции он преодолел шестым, однако уже на отметке 1500 м вышел на четвертую позицию. В финишном створе Станиславу Щербачене удалось опередить швейцарца Нико Сталберга и занять третье место — 6 мин 55,00 сек.

Первым стал новозеландец Роберт Мэнсон — 6 мин 49,08 сек. Серебряную награду завоевал кубинец Анхель Родригес Фурнье — 6 мин 52,94 сек.

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен выступила в финале турнира в Люцерне и заняла пятое место — 7 мин 42,89 сек. В медальном заезде в лодках-одиночках не было равных Жаннин Гмелин из Швейцарии — 7 мин 25,22 сек.

Наиболее высокий результат в этом сезоне Екатерина Карстен показала на майском чемпионате Европы в чешском Рачице, где с результатом 7 мин 34,92 сек завоевала серебряную награду.

Главный старт сезона в академической гребле — чемпионат мира, который пройдет с 23 сентября по 1 октября в Сарасоте (США).