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Путин рассказал о своем мотоцикле, которого нет в декларации
Президент Владимир Путин во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том, что он ему принадлежит,
«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал Путин, осматривая стенд Mitsubishi.
В апреле Путин
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Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том,...
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