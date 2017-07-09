Путин рассказал о своем мотоцикле, которого нет в декларации

Президент Владимир Путин во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том, что он ему принадлежит, пишет Meduza.



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«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал Путин, осматривая стенд Mitsubishi.

В апреле Путин отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации, в собственности президента из транспортных средств находятся два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В декларациях за прошлые годы мотоцикла тоже не было.