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Путин рассказал о своем мотоцикле, которого нет в декларации

10.07.2017 11:16 — Разное | Tut.by  
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Президент Владимир Путин во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том, что он ему принадлежит, пишет Meduza.


Фото: Reuters

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал Путин, осматривая стенд Mitsubishi. 

В апреле Путин отчитался о доходах за 2016 год. Согласно декларации, в собственности президента из транспортных средств находятся два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф». В декларациях за прошлые годы мотоцикла тоже не было.

 
 
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Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге рассказал, что у него есть мотоцикл Mitsubishi. В декларации президента нет данных о том,...

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