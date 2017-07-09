В Гомеле 19-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков

В Гомеле молодой водитель сбил на пешеходном переходе подростков — юношу и девушку, сообщили в ГАИ области. ДТП произошло около полуночи 8 июля на Речицком проспекте.

19-летний водитель, управляя автомобилем Mersedec, совершил наезд на 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками и разметкой.

Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в областную больницу. Девушка после оказания медицинской помощи была отпущена домой, юноша помещен в реанимационное отделение.