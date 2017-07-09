ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле 19-летний водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков

10.07.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гомеле молодой водитель сбил на пешеходном переходе подростков — юношу и девушку, сообщили в ГАИ области. ДТП произошло около полуночи 8 июля на Речицком проспекте.

19-летний водитель, управляя автомобилем Mersedec, совершил наезд на 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками и разметкой. 

Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в областную больницу. Девушка после оказания медицинской помощи была отпущена домой, юноша помещен в реанимационное отделение.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку уже отпустили домой, парень - в реанимации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе автомобиль "обнял" дерево. Потребовалась помощь спасателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика