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В Лидском районе автомобиль "обнял" дерево. Потребовалась помощь спасателей
ДТП произошло рано утром 9 июля в Лидском районе у деревни Дмитровцы. Сообщение об аварии поступило в семь утра: есть пострадавший, требуется помощь спасателей.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что в результате ДТП произошло столкновение легкового автомобиля Peugeot-406 с деревом.
Водитель, 1995 года рождения, был зажат деформировавшимися элементами кузова, в салоне авто он находился один.
Работниками МЧС при помощи специального инструмента парень был спасен (деблокирован), и бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.
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Для деблокировки водителя потребовалась помочь спасателей. Водитель с тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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