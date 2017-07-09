ДТП произошло рано утром 9 июля в Лидском районе у деревни Дмитровцы. Сообщение об аварии поступило в семь утра: есть пострадавший, требуется помощь спасателей.



Фото: МЧС

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что в результате ДТП произошло столкновение легкового автомобиля Peugeot-406 с деревом.

Водитель, 1995 года рождения, был зажат деформировавшимися элементами кузова, в салоне авто он находился один.

Работниками МЧС при помощи специального инструмента парень был спасен (деблокирован), и бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.