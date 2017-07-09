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В Лидском районе автомобиль "обнял" дерево. Потребовалась помощь спасателей

10.07.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло рано утром 9 июля в Лидском районе у деревни Дмитровцы. Сообщение об аварии поступило в семь утра: есть пострадавший, требуется помощь спасателей. 


Фото: МЧС

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, было установлено, что в результате ДТП произошло столкновение легкового автомобиля Peugeot-406 с деревом.

Водитель, 1995 года рождения, был зажат деформировавшимися элементами кузова, в салоне авто он находился один.

Работниками МЧС при помощи специального инструмента парень был спасен (деблокирован), и бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии госпитализирован в районную больницу.

 
 
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Для деблокировки водителя потребовалась помочь спасателей. Водитель с тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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