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В России восстановят уникальный "Объект 787"

10.07.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Некогда секретная разработка — машина для ведения боев в городе «Объект 787» — имеет необычный вид: это танк, у которого амбразура орудия заварена, а по бокам башни располагаются две 30-мм автоматические пушки.


Изображение: youtube.com

Долгое время «Объект 787», или «Гадюка», хранился на «Кубинке», пока его не разукомплектовали и не оставили ржаветь под отрытым небом, пишет российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

«Гадюка» была построена на базе танка Т-72Б. Для упрощения и удешевления конструкции ее создатели — опытный завод № 100 — отказались от управляемых ракет. Их заменили двумя блоками Б8В20 с авиационными НУР С-8, по 6 пусковых в каждом. Короба блоков имели легкую противопульную защиту. Дополнительно к автоматическим пушкам боевая машина вооружалась четырьмя пулеметами — двумя 7,62 мм ПКТ и двумя 12,7 мм НСВТ.


Фото: vk.com/mil_show

Испытания машины проводились с 5 по 10 апреля 1997 года на Чебаркульском полигоне при участи представителей Минобороны России. Результаты стрельб показали высокую огневую эффективность этой машины: полностью «уничтожено» боевое отделение противника. Правда, это относится к пушечно-пулеметному вооружению, а вот стрельба НАРами результатов не дала, пишет Алексей Хлопотов.

Несмотря на определенный успех, заниматься доводкой «Гадюки» конструкторам было запрещено, работу свернули, а опытный завод — закрыли.

Сейчас над машиной работают реставраторы, и вскоре она должна пополнить экспозицию подмосковного парка «Патриот».

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Боевая машина имеет необычный вид: амбразура орудия заварена, а по бокам располагаются две 30-мм автоматические пушки.

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