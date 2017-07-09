Война и Мир: исторический фестиваль-реконструкция битвы 1812 года

Утром – битва, вечером – бал: войну 1812 года еще называют "последней красивой войной", когда ожесточенные баталии сменялись блистательными балами, а грохот битвы – шумом людного кирмаша.

Под стенами древней белорусской фортеции – Мирского замка реконструировали один из эпизодов героической истории времен Наполеоновских войн.

В июне 1812 года здесь состоялось сражение между польской кавалерией, которая входила в состав Великой армии и арьергардом 2-й русской армии, отступавшей вглубь Российской империи.

На месте баталии сошлись легендарные личности – командующий польской кавалерией, участник восстания под предводительством Костюшко, генерал Александр Рожнецкий и атаман Донского казачьего войска, генерал Матвей Платов.

Реконструкторы из Беларуси и стран зарубежья собрались у Мирского замка, чтобы воссоздать атмосферу последней красивой войны на первом международном фестивале "Мир 1812-2017".