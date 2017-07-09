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На одну арендную квартиру в Минске претендует по 300-400 человек

10.07.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
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На одну арендную квартиру в Минске подается 300−400 заявлений, сообщил в ходе оперативного совещания в мэрии начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Александр Авраменко, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наиболее востребованы одно- и двухкомнатные. Однушки распределяются очередникам 1983−1989 годов постановки на учет. Двухкомнатные — 1985−1990 годов. Трехкомнатные и четырехкомнатные из-за высокой арендной платы пользуются меньшим спросом, поэтому иногда предоставляются очередникам 2009 года.

Фонд жилых помещений коммерческого использования пополняется. Всего на первое полугодие 2017-го построено 19 арендных жилых домов на 2 423 квартиры.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий смогут поселиться еще в трех арендных домах, на 119 квартир каждый. Один из них — на ул. П. Медёлки скоро перейдет на баланс ЖРЭО Центрального района. Сдача второго дома запланирована на конец 2017-го.

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее востребованы одно- и двухкомнатные.

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