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В Столинском районе под колеса VW попал 9-летний мальчик, а в Лунинце - 9-летняя велосипедистка
Два ДТП с малолетними детьми с разницей в день произошло в Бресткой области. Так, 7 июля в агрогородке Ольшаны, Столинского района, Volkswagen сбил 9-летнего мальчика. 8 июля в Лунинце под колесами автомобиля пострадала девочка-велосипедист, сообщили в ГАИ области.
Авария произошла около 15.10. 45-летний житель Бобруйска на Volkswagen ехал по улице Гагарина в направлении г. Житковичи. По предваиртельной версии ГАИ региона во время движения он сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу с обочины.
В результате наезда мальчик получил травмы ноги и госпитализирован в больницу.
ДТП с участием малолетней велосипедистки произошло в райцентре днем. По предварительной информации, за рулем автомобиля Opel находился 35-летний местный житель. Он двигался по улице Кузибердина. Не доезжая до перекрестка, водитель совершил наезд на 9-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда велосипедистка получила травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.
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С места ДТП ребенка увезли в больницу.
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