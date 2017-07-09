ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Столинском районе под колеса VW попал 9-летний мальчик, а в Лунинце - 9-летняя велосипедистка

10.07.2017 12:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два ДТП с малолетними детьми с разницей в день произошло в Бресткой области. Так, 7 июля в агрогородке Ольшаны, Столинского района, Volkswagen сбил 9-летнего мальчика. 8 июля в Лунинце под колесами автомобиля пострадала девочка-велосипедист, сообщили в ГАИ области.


Авария произошла около 15.10. 45-летний житель Бобруйска на Volkswagen ехал по улице Гагарина в направлении г. Житковичи. По предваиртельной версии ГАИ региона во время движения он сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу с обочины. 

В результате наезда мальчик получил травмы ноги и госпитализирован в больницу.

ДТП с участием малолетней велосипедистки произошло в райцентре днем. По предварительной информации, за рулем автомобиля Opel находился 35-летний местный житель. Он двигался по улице Кузибердина. Не доезжая до перекрестка, водитель совершил наезд на 9-летнюю девочку. Школьница пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда велосипедистка получила травмы. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны пары соперников 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика