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Стали известны пары соперников 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

10.07.2017 12:24 — Разное | Tut.by  
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси-2017/18, сообщает официальный сайт АБФФ.


Фото: abff.by

Нынешний обладатель трофея брестское «Динамо» сыграет с «Гомелем», а в соперники чемпиону Беларуси БАТЭ выпали соседи — футболисты «Торпедо-БелАЗ». Лидеру же нынешнего чемпионата «Шахтеру», который скоропостижно отстрелялся на еврокубковом фронте, в 1/8 финала Кубка Беларуси достался единственный представитель низших лиг, сумевший преодолеть предыдущую стадию.

Полный состав пар 1/8 финала Кубка Беларуси:

«Динамо-Брест» — «Гомель»
«Неман» Гродно — «Минск»
«Шахтер» Солигорск — «Орша»
БАТЭ Борисов — «Торпедо-БелАЗ»
«Витебск» — «Слуцк»
«Динамо-Минск» — «Днепр» Могилев
«Ислочь» Минский район — «Городея»
«Нафтан» Новополоцк — «Крумкачы» Минск

Победители пар 1/8 финала Кубка Беларуси сезона-2017/18 будут определяться по итогам одного матча. Первыми указаны команды, которые будут хозяевами в своих парах.

Игры пройдут 22−23 июля.

Обладателями Кубка Беларуси становились минское «Динамо» (1992, 1994, 2003), гродненский «Неман» (1993), минское «Динамо-93» (1995), мозырские МПКЦ (1996) и «Славия» (2000), бобруйская «Белшина» (1997, 1999, 2001), витебский «Локомотив-96» (1998), «Гомель» (2002, 2011), солигорский «Шахтер» (2004, 2014), минский МТЗ-РИПО (2005, 2008), борисовский БАТЭ (2006, 2010, 2015), брестское «Динамо» (2007, 2017), новополоцкий «Нафтан» (2009, 2012), «Минск» (2013), жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2016).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси-2017/18.

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