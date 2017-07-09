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Стали известны пары соперников 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси-2017/18, сообщает официальный
Нынешний обладатель трофея брестское «Динамо» сыграет с «Гомелем», а в соперники чемпиону Беларуси БАТЭ выпали соседи — футболисты «Торпедо-БелАЗ». Лидеру же нынешнего чемпионата «Шахтеру», который
Полный состав пар 1/8 финала Кубка Беларуси:
«Динамо-Брест» — «Гомель»
Победители пар 1/8 финала Кубка Беларуси сезона-2017/18 будут определяться по итогам одного матча. Первыми указаны команды, которые будут хозяевами в своих парах.
Игры пройдут 22−23 июля.
Обладателями Кубка Беларуси становились минское «Динамо» (1992, 1994, 2003), гродненский «Неман» (1993), минское «Динамо-93» (1995), мозырские МПКЦ (1996) и «Славия» (2000), бобруйская «Белшина» (1997, 1999, 2001), витебский «Локомотив-96» (1998), «Гомель» (2002, 2011), солигорский «Шахтер» (2004, 2014), минский МТЗ-РИПО (2005, 2008), борисовский БАТЭ (2006, 2010, 2015), брестское «Динамо» (2007, 2017), новополоцкий «Нафтан» (2009, 2012), «Минск» (2013), жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2016).
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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Беларуси-2017/18.
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