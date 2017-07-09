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Дали, Пушкин и Ван Гог в янтаре – творения хранителя Янтарной комнаты

10.07.2017 12:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Среди уникальных работ художника Александра Крылова — портреты и скульптурные изображения Александра Пушкина, Винцента Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи, Петра I. И все — из янтаря.

Дали, Пушкин и Ван Гог в янтаре – творения хранителя Янтарной комнаты
© Sputnik Игорь Зарембо
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Русские иконы "Троица Ветхозаветная", "Святой Николай Чудотворец", "Богоматерь Владимирская" выполнены мастером в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря, дерева, кости.

Александр Крылов — художник-реставратор из Санкт-Петербурга, двадцать четыре года своей жизни посвятивший воссозданию "8-го чуда света" — Янтарной комнаты. Сегодня он является ее хранителем.

Выставка продлится в Музее янтаря Калининграда до 1 октября 2017 года.

 
 
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Выставка удивительных скульптур и икон из янтаря открылась в Калининграде.

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